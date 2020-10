Mit US-Serien hat Vox schon seit einiger Zeit kein Quoten-Glück mehr - entsprechend niedrig dürften die Erwartungen an die Rückkehr von "Law & Order: Special Victims Unit" gewesen sein, die der Sender am Freitagabend ins Programm nahm. Tatsächlich konnte Vox damit nur wenig reißen: So verzeichnete die Krimiserie um 20:15 Uhr gerade mal 860.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 3,5 Prozent in der Zielgruppe, ehe eine weitere Folge mit 4,4 Prozent sowie insgesamt 930.000 Zuschauern ebenfalls enttäuschte.

Vox war damit nur geringfügig erfolgreicher als Kabel Eins, wo "Blue Bloods - Crime Scene New York" zur selben Zeit in die neue Staffel startete. Die zuletzt eher versteckt gezeigte US-Serie konnte auf dem Primetime-Sendeplatz jedoch nur Marktanteile von 3,3 und 3,5 Prozent erzielen und erreichte bei ihrer Rückkehr weniger als 800.000 Zuschauer. "Navy CIS" musste sich im Anschluss sogar mit gerade mal noch 2,8 Prozent Marktanteil begnügen.

Allerdings zeigte der Quoten-Trend danach dann doch noch deutlich nach oben: Mit zwei weiteren "NCIS"-Aufgüssen steigerte sich Kabel Eins bis nach Mitternacht auf bis zu 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Das reichte mit der Zeit sogar, um Vox hinter sich zu lassen. Dort meldete sich "Chicago P.D." um kurz nach 23 Uhr mit lediglich 3,9 Prozent Marktanteil zurück, ehe eine Stunde später schon spürbar bessere 5,6 Prozent drin waren. Beide Folgen der Serie erreichten übrigens jeweils 560.000 Zuschauer.

Auf äußerst geringes Interesse stieß zu später Stunde derweil die neue ZDFneo-Serie "Killing Mike", die der Sender bis tief in die Nacht hinein ausstrahlte. Der Marktanteil ging beim jungen Publikum jedoch von ohnehin schon unspektakulären 0,6 auf gerade mal 0,2 Prozent zurück - mehr als 180.000 Zuschauer waren zum Auftakt nicht drin. Nitro drehte dagegen gegen Mitternacht mächtig auf und steigerte sich mit einer Folge von "Medical Detectives" auf 510.000 Zuschauer sowie herausragende 7,0 Prozent Marktanteil.