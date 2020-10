Als Jörg Pilawa 2009 seinen Wechsel von der ARD zum ZDF ankündigte, brachte er seinen alten Sender insbesondere mit Blick auf den Vorabend gehörig in Bedrängnis: Nachdem dort schon die täglichen Serien ihre Probleme hatten, brach damit auch noch "Das Quiz mit Jörg Pilawa" weg. Inzwischen ist Pilawa längst wieder zurück in Diensten der ARD, wo man die Neuauflage des Quiz-Formats plant. Nachdem die Vorabend-Probleme aber längst behoben sind, soll es nun für Aufschwung der inzwischen größten Baustelle im Tagesprogramm sorgen.

Und die befindet sich nun im Timeslot zwischen 16:10 Uhr und 17 Uhr. Mit Zoogeschichten lassen sich dort schon seit mehreren Jahren ebensowenig wie mit Kreuzfahrt- oder sonstigen Reise-Dokusoaps noch wirklich überzeugende Quoten einfahren. Auch Quiz-Formate probierte Das Erste vor einigen Jahren dort schon aus - allerdings mit wenig Erfolg. Nun hofft man offenbar, dass es mit dem schon bekannten Format "Das Quiz mit Jörg Pilawa" besser läuft. Die Sendung soll bereits ab dem 30. November zu sehen sein. Einen entsprechenden "Bild am Sonntag"-Bericht hat die ARD inzwischen bestätigt.

Pilawa äußerte sich auch bereits: "20 Jahre 'Das Quiz' - ich freue mich auf diese Neuauflage meiner Sendung, fast pünktlich zum Jubiläum. Es gibt tatsächlich keine andere Sendung, auf die ich bis heute, zehn Jahre nach der letzten Folge, immer noch so häufig angesprochen werde. Und ganz besonders freue ich mich auf viele spannende, überraschende und außergewöhnliche Kandidatenteams, die letztlich den besonderen Reiz dieser Sendung ausgemacht haben.2

Die Sendung lief von 2001 bis 2010 im Vorabendprogramm des Ersten. In dem Format treten stets Kandidatenpaare an - während einer der Kandidaten die Antwort gab, hatte der Partner die Möglichkeit, in der Folge ein Veto einzulegen und die aus seiner Sicht falsche Antwort zu korrigieren oder die ganze Frage zu tauschen. Der Höchstgewinn in der einstigen Vorabend-Version lag bei 300.000 Euro. Produziert wurde das Format von UFA Show & Factual (bzw. dem Vorläufer Grundy Light Entertainment), hinter der Neuauflage steht nun Pilawas Firma Herr P.