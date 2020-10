Bislang erzielten die neuen Sat.1-Shows im Vorabendprogramm nicht gerade berauschende Quoten. Das "Buchstaben Battle" mit Ruth Moschner verzeichnete beispielsweise nur Marktanteile zwischen 3,4 und 4,8 Prozent - da ist es schon bemerkenswert, wenn der Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde gelingt. So geschehen am Dienstag: Auf dem Sendeplatz um 18:00 Uhr markierte die Rateshow diesmal immerhin 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schalteten 750.000 Zuschauer ein und damit so viele wie zuletzt zum Auftakt.

Für "5 Gold Rings" reichte es danach sogar zu gleich zwei neuen Bestmarken: Sowohl die Gesamt-Reichweite als auch der Marktanteil in der Zielgruppe fielen so gut aus wie noch nie - sieht man mal vom Promi-Special ab, das jedoch vor knapp zwei Wochen in der Primetime zu sehen war. 880.000 Zuschauer sowie 5,0 Prozent Marktanteil wurden diesmal erreicht. Das sind zwar weiterhin keine berauschenden Werte, bedeutet aber zumindest ein Lebenszeichen.

Besser war Sat.1 zuvor mit Scripted Reality unterwegs: "Lenßen übernimmt" und "K11" erzielten Marktanteile von 8,8 und 8,6 Prozent, am Nachmittag lief's schaffte die "Klinik am Südring" sogar 11,5 Prozent. In der Primetime wiederum litt Sat.1 unter der Stärke von "The Masked Singer", sodass "Navy CIS" mit nur 7,0 Prozent Marktanteil deutlich schwächer abschnitt als zuletzt. Insgesamt erreichte die US-Serie in dieser Woche 1,90 Millionen Zuschauer. "Navy CIS: L.A." fiel danach auf nur 5,4 Prozent in der Zielgruppe zurück und "Bull" schaffte sogar lediglich 4,8 Prozent.

Den höchsten Sendungs-Marktanteil fuhr Sat.1 übrigens einmal mehr bereits in den Morgenstunden mit dem "Frühstücksfernsehen" ein, das mit sehr guten 15,7 Prozent überzeugte und damit deutlich vor "Guten Morgen Deutschland" landete. Das RTL-Magazin erzielte aber immerhin 11,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - die Durststrecke aus dem Sommer haben die Kölner damit ein Stück weit hinter sich gelassen.