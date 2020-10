am 30.10.2020 - 09:28 Uhr

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage hat RTL am Donnerstagabend erneut sein Programm geändert. Ein mehr als einstündiges "RTL Aktuell"-Spezial zeigten die Kölner zur besten Sendezeit, mit 11,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief es auch recht ordentlich. 2,07 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. Das waren übrigens viel weniger als am Vorabend: Da kam die Nachrichtensendung auf 3,83 Millionen Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden zur Stamm-Sendezeit starke 21,3 Prozent Marktanteil gemessen.

Im Anschluss an das Special zur Primetime zeigte RTL die Doku "Corona - Die 2. Welle", die sahen sich aber nur 1,34 Millionen Menschen an. Der Marktanteil beim jungen Publikum ging schlagartig auf 7,5 Prozent zurück. Eine "Cobra 11"-Wiederholung rutschte danach sogar noch auf 6,0 Prozent ab. Um 23:10 Uhr zeigte RTL schließlich "Pocher - Gefährlich ehrlich". In der Live-Show wurde ein Prank aufgelöst, bei dem Pocher Boris Becker mit einem gefakten Fashion-Award auszeichnete. Wegen des schwachen Vorlaufs hatte aber auch die Live-Show Probleme: 700.000 Menschen sahen zu, in der Zielgruppe holte die Pocher-Show 8,6 Prozent Marktanteil.

Weiter keine guten Nachrichten gibt es für RTL aus dem Nachmittag: "Punkt 12" holte noch gute 15,9 Prozent Marktanteil, das neue "110 - Echte Fälle der Polizei" rutschte danach aber auf 9,8 Prozent ab. "Tatort Deutschland" und die "Superhändler" liefen danach mit 7,0 und 6,1 Prozent noch schlechter.

Profiteur der RTL-Schwäche am Nachmittag ist Sat.1: Zwischen 14 und 17:30 Uhr lagen die Scripted Realitys des Senders im zweistelligen Marktanteils-Bereich und damit auch vor den RTL-Formaten. "Buchstaben Battle" (5,2 Prozent) und "5 Gold Rings" (4,9 Prozent) bleiben aber ein Problem für Sat.1. In der Primetime kam man mit "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" auf 1,27 Millionen Gesamtzuschauer und 8,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.