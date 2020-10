Das Erste hat am Donnerstag den Primetime-Sieg mit einem neuen Usedom-Krimi eingefahren. 6,62 Millionen Menschen sahen sich "Nachtschatten" an, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei starken 20,8 Prozent. Nur die "Tagesschau" um 20 Uhr hatte noch geringfügig mehr Zuschauer: Hier entsprachen 6,66 Millionen Zuschauer 21,1 Prozent. Das ZDF kam zur besten Sendezeit mit der Komödie "Matze, Kebab und Sauerkraut" auf 4,17 Millionen Zuschauer - auch damit wird man zufrieden sein. Der Marktanteil lag bei 13,1 Prozent.

Das "heute journal" steigerte sich später auf 4,56 Millionen Zuschauer, das ließ auch den Marktanteil auf 16,3 Prozent steigen. Und auch die Talk-Schiene am späten Abend war für die Mainzer ein Erfolg: 3,05 Millionen Zuschauer sahen "maybrit illner", 2,01 Millionen verzeichnete "Markus Lanz". Mit 14,5 und 17,4 Prozent lagen beide Diskussionsrunden über dem ZDF-Schnitt, Lanz erzielte beim jungen Publikum sogar einen zweistelligen Wert, 10,3 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen. Im Ersten ließ der Erfolg nach dem starken Krimi nach, "Kontraste", "Tagesthemen" und "extra 3" lagen aber allesamt bei noch mehr als 10 Prozent Marktanteil, wenn auch teils recht knapp. Richtig stark präsentiert sich in diesen Tagen "Gefragt - gejagt", so auch am Donnerstag. Nach der Rekord-Reichweite am Mittwoch (3,61 Millionen), waren auch einen Tag später 3,55 Millionen Zuschauer mit dabei. 17,2 Prozent Marktanteil wurden gemessen. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte Alexander Bommes einen neuen Staffel-Bestwert, 11,8 Prozent waren am Donnerstag drin. Und dann noch ein kurzer Blick auf ZDFneo, wo am Donnerstag die neue Late-Night-Show "Late Night Alter" gestartet ist. Mit 210.000 Zuschauern und jeweils 0,9 bei allen und den jungen Zuschauern war der Erfolg zum Auftakt aber überschaubar. "Lara Karasek - Zart am Limit" kam im Anschluss noch auf 130.000 Zuschauer und jeweils 0,8 Prozent Marktanteil in den beiden wichtigen Altersklassen. Aber auch abseits dieser zwei Formate war der Donnerstag kein Selbstläufer für ZDFneo: Zur besten Sendezeit holten zwei Wiederholungen von "Letzte Spur Berlin" weniger als 2,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, die "heute show"-Wiederholung kam danach auf eben genau diese 2,0 Prozent.