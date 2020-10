Dass die "Greatnightshow" mit Luke Mockridge kein Selbstläufer ist, ließ sich schon im vergangenen Jahr erkennen, als die Marktanteile nach einem guten Start schnell im einstelligen Bereich verharrten - in der vorigen Woche markierte die Sendung mit nur 8,1 Prozent in der Zielgruppe abermals ein neues Tief. Die gute Nachricht für Sat.1: An diesem Freitag zog das Interesse an dem Format wieder spürbar an. Die Halloween-Ausgabe steigerte sich bei den 14- bis 49-Jährigen auf 840.000 Zuschauer und erzielte 10,1 Prozent Marktanteil.

Insgesamt schalteten immerhin 1,34 Millionen Zuschauer ein und damit fast 300.000 mehr als vor einer Woche. Eine leicht höhere Reichweite verzeichnete "Luke! Die Greatnightshow" nur zum Auftakt vor einem Jahr. "Die Martina Hill Show" tat sich in Konkurrenz zur "heute-show" dagegen schon ein ganzes Stück schwerer und musste sich mit 970.000 Zuschauern und 8,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe begnügen, ehe die "Rabenmütter" mit 12,0 Prozent überzeugten und damit zeitweise sogar RTL überholten.

Dort fiel "Darf er das? Live - Die Chris Tall Show" mit lediglich 10,5 Prozent Marktanteil auf ein neues Allzeit-Tief und blieb zugleich deutlich hinter dem zurück, was man nach dem starken Vorlauf durch "Ninja Warrior Germany" erwarten konnte. Die Parcours-Show machte RTL zuvor nämlich mit 18,1 Prozent Marktanteil auch in dieser Woche wieder zum Marktführer in der Primetime. Mit insgesamt 2,75 Millionen Zuschauern markierte "Ninja Warrior Germany" sogar die bislang höchste Reichweite der Staffel, sodass hier gute 9,3 Prozent Marktanteil drin waren.

Ernüchternd verlief der Abend für ProSieben, wo der Spielfilm "Zorn der Titanen" mit nur 7,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch hinter RTLzwei landete. Dort brachte es "London Has Fallen" auf sehr gute 8,7 Prozent bei insgesamt 1,57 Millionen Zuschauern. Ganz anders dagegen das Bild bei Vox, das mit nur 3,5 Prozent Marktanteil für "Law & Order: Special Victims Unit" in den Abend startete und sich danach kaum steigern konnte. Kabel Eins war sogar noch schlechter dran und erzielte mit zwei Folgen von "Blue Bloods" nur Werte von 2,7 und 2,6 Prozent in der Zielgruppe.