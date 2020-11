Am Sonntagabend ist eine turbulente "Sommerhaus"-Staffel bei RTL zu Ende gegangen - und auch wenn man sich in Köln womöglich noch etwas erhofft haben dürfte, gingen die Quoten im Vergleich zur Vorwoche noch einmal leicht nach oben. 1,34 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer entsprachen einem guten Marktanteil von 13,8 Prozent in der ZIelgruppe. "Das Sommerhaus der Stars" lag damit auf Augenhöhe mit dem ProSieben-Film "Bumblebee", der mit ebenfalls 1,34 Millionen jungen Zuschauern auf 13,1 Prozent Marktanteil kam.

Auch insgesamt lieferten sich beide Sender ein enges Rennen: 2,43 Millionen Zuschauer sahen die Free-TV-Premiere, während die RTL-Show auf 2,42 Millionen Zuschauer kam. Der Primetime-Sieg ging allerdings an den "Tatort", der fast zehn Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte (DWDL.de berichtete). Zu den Verlierern des Abends zählt "The Voice of Germany": Nachdem es am Donnerstag noch für 20 Prozent Marktanteil reichte, markierte die Show am Sonntag in Sat.1 mit nur 11,6 Prozent in der Zielgruppe ein Staffel-Tief. "Grill den Henssler" geriet angesichts der Konkurrenz bei Vox sogar vollends unter die Räder und schaffte lediglich 5,3 Prozent.

Marktanteils-Trend: Das Sommerhaus der Stars Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Bei RTL kann man unterdessen eine durchwachsene "Sommerhaus"-Bilanz ziehen: Zwar bewegte sich die Realityshow aus Quotensicht klar im grünen Bereich, doch in den vergangenen beiden Jahren war das Format ein ganzes Stück erfolgreicher - 2019 hatte es nicht zuletzt durch die Wendler-Teilnahme für im Schnitt mehr als 23 Prozent gereicht. Zum Vergleich: Diesmal waren für "Das Sommerhaus der Stars" durchschnittlich fast 16 Prozent in der Zielgruppe drin, wobei die letzten Wochen die Bilanz ein wenig trübten.

"Temptation Island V.I.P." profitierte derweil vom erfolgreichen Vorlauf und erreichte am späten Sonntagabend noch 1,38 Millionen Zuschauer sowie einen Marktanteil von 15,4 Prozent in der Zielgruppe. Und auch "Pocher - Gefählich ehrlich" erwies sich nach Mitternacht mit 13,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen noch als schöner Erfolg für RTL.