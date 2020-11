Anlässlich des Todes von Sean Connery räumten gleich mehrere Sender am Montagabend ihr Programm frei, um an die Hollywood-Legende zu erinnern. Die meisten Zuschauer erreichte dabei Kabel Eins: 1,46 Millionen Zuschauer wollten Connery noch einmal in "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" sehen, sodass der Marktanteil schon beim Gesamtpublikum gute 4,9 Prozent betrug. In der Zielgruppe brachte es der Film-Klassiker mit 620.000 Zuschauern sogar auf tolle 7,3 Prozent.

Und auch "Jagd auf Roter Oktober" konnte im weiteren Verlauf des Abends punkten: Mit 640.000 Zuschauern sowie 8,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe stellte Kabel Eins zu diesem Zeitpunkt unter anderem Sat.1 in den Schatten. Dort erzielte die "Focus TV Reportage" nach 23 Uhr gerade mal noch 4,1 Prozent Marktanteil, nachdem sich "Lebensretter hautnah" und "Akte" zuvor mit Werten von 8,0 und 7,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen noch recht gut behaupten konnten.

Nahezu gleichauf bewegten sich indes die Quoten der Connery-Filme bei Arte und Nitro: Während der Kultursender den britischen Spielfilm "Der erste große Eisenbahnraub" zeigte und damit auf 660.000 Zuschauer sowie 2,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kam, verzeichnete der James-Bond-Klassiker "Goldfinger" im Schnitt 670.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 2,1 Prozent. bei den 14- bis 49-Jährigen war Nitro mit 2,3 Prozent aber deutlich gefragter als Arte, das dennoch gute 1,1 Prozent schaffte.

"100% Bundesliga" tat sich dagegen am späten Abend bei Nitro einmal mehr sehr schwer - mehr als ein Marktanteil von 0,5 Prozent war für das Fußball-Magazin in der Zielgruppe nicht drirn. Insgesamt sah es mit 140.000 Zuschauen und 0,8 Pozent kaum besser aus. Stärkster kleiner Sender war einmal mehr ZDFneo, wo "Inspector Barnaby" mit 1,77 Millionen Zuschauern in den Abend startete. Am Vorabend lockte schon "Bares für Rares" im Schnitt 1,63 Millionen vor den Fernseher.