Die drei meistgesehenen Sendungen des Mittwochs waren Nachrichten - was am Tag nach der US-Wahl sicher keine Überraschung ist. Abseits davon setzte sich jedoch "Aktenzeichen XY" an die Spitze, das jedoch nicht mit einer regulären Ausgabe zu sehen war, sondern erstmals mit einem "Cold Case"-Special. Und das erwies sich als voller Erfolg: 5,72 Millionen Zusuchauer entschieden sich um 20:15 Uhr für den ZDF-Klassiker, der damit enen Marktanteil von 17,3 Prozent erzielte. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es richtig gut: Dort lag "XY" mit 12,6 Prozent noch vor der privaten Konkurrenz.

Freuen kann man sich in Mainz aber auch mit Blick auf ZDFneo, wo die "XY"-Wiederholung am späten Abend weitere 370.000 Zuschauer verzeichnete und den Marktanteil auf 2,9 Prozent beim jungen Publikum trieb. Und auch die zuvor gezeigten "Wilsberg"-Krimis waren ein großer Erfolg: Auf 2,32 Millionen Zuschauer sowie starke 7,0 Prozent Marktanteil brachte es die erste Folge um 20:15 Uhr, ehe ein weiterer Fall danach noch auf 1,51 Millionen Zuschauer kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte ZDFneo Marktanteile von 2,4 und 2,0 Prozent.

Am Vorabend drehte außerdem schon "Bares für Rares" auf: 1,72 Millionen Zuschauer verfolgten die Trödelshow, sodass die Marktanteile auf 5,5 Prozent bei allen sowie 3,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen anzogen. Der Männersender Nitro traf derweil ab 20:15 Uhr ebenfalls den Geschmack des Publikums: Dort erreichte der Spielfilm "Hellboy 2 - Die goldene Armee" im Schnitt 710.000 Zuschauerr sowie 2,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Später steigerte sich "Zombieland" ebenso wie "Halloween: H20" noch auf 2,6 Prozent.

Und auch Fußball-Fans kamen am Mittwochabend auf ihre Kosten - allen voran jene von RB Leipzig und Borussia Dortmund. Die Konferenz erreichte um 21:00 Uhr bei Sky im Schnitt 600.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 3,1 Prozent in der Zielgruppe. Dazu kommen noch einmal weitere 370.000 Fans, die sich für das BVB-Spiel begeistern konnten - unterm Strich verzeichnete der Pay-TV-Sender somit knapp eine Million Zuschauer. Das Einzelspiel kam in der Zielgruppe übrigens auf 1,7 Prozent Marktanteil, lag also auch hier deutlich hinter der Konferenz.