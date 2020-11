Erfolgreicher Einstand für "Batwoman" bei Sixx: Die ersten beiden Folgen erzielten am Donnerstagabend ab 20:15 Uhr jeweils 1,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und lagen damit deutlich über dem Senderschnitt, der zuletzt auf ernüchternde 1,1 Prozent gefallen war. Insgesamt sahen sich 330.000 Zuschauer die erste Folge an - insbesondere einige ältere Zuschauer konnte die Serie aber nicht dran halten: Während die Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen konstant blieb, sank die Gesamt-Reichweite zur zweiten Folge um 50.000 auf 280.000 Zuschauer.

Auch im weiteren Verlauf des Abends sah es für Sixx gut aus: Ab kurz nach 22 Uhr wiederholte Sixx nochmal "Supergirl" von Anfang an und erreichte damit nochmal Marktanteile zwischen 1,4 und 1,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt stand der Sender damit erheblich besser da als an den Donnerstagen in den vergangenen Woche. Um 20:15 Uhr erreichte "Charmed" in den letzten Monaten im Schnitt nur 0,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Pretty Little Liars: The Perfectionists" kam sogar nur auf rund 0,5 Prozent. Angesichts der guten Auftaktwerte bestehen nun zumindest begründete Hoffnungen, dass man das auch in den nächsten Wochen deutlich übertreffen kann.

Nitro setzte unterdessen nebenan auf die Europa League. Das Spiel zwischen Hoffenheim und Slovan Liberec lief mit 2,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen während der ersten und 1,9 Prozent während der zweiten 45 Minuten aber ziemlich unspektakulär. Besser sah es beim Gesamtpublikum aus: Weil immerhin 1,01 Millionen Zuschauer im Schnitt die erste Hälfte verfolgten, stieg der Marktanteil hier auf 3,1 Prozent, 970.000 waren während der zweiten 45 Minuten vorbei, der Marktanteil zog hier noch auf 3,7 Prozent an. Auch mit der Highlight-Sendung gegen 23 Uhr konnte Nitro vornehmlich bei den Älteren punkten: Während der Marktanteil beim Gesamtpublikum 3,1 Prozent betrug, waren bei den 14- bis 49-Jährigen nur magere 1,1 Prozent drin.