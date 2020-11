Ausgehen am Freitagabend? Corona-bedingt derzeit nicht mehr möglich - der Verdacht läge also nahe, dass sich das auch in den Zuschauerzahlen der Sender wiederspiegeln müsste. Der Effekt zeigte sich wenn überhaupt, dann aber nur ganz leicht - auch wenn es im ZDF einen neuen Rekord zu feiern gab: "Die Chefin" erreichte dort im Schnitt 6,26 Millionen Zuschauer. Damit wurde der Bestwert von vor 14 Tagen zumindest nochmal minimal übertroffen. Der Marktanteil lag bei 19,1 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,8 Prozent Marktanteil erzielt. Im Anschluss steigerte sich auch die "SOKO Leipzig" zumindest auf einen neuen Staffel-Bestwert: 5,37 Millionen Zuschauer sahen hier insgesamt zu, was 17,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 8,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach.

Das Erste hatte im direkten Vergleich klar das Nachsehen und musste sich mit 4,37 Millionen Zuschauern für einen neuen Film aus der Reihe "Die Küstenpilotin" zufrieden geben. Das entprach Marktanteilen von 13,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - dabei hatten den "Brennpunkt" zur US-Wahl zuvor noch rund 7,36 Millionen Zuschauer verfolgt. Auch RTL hatte um 20:15 Uhr wieder ein "RTL aktuell Spezial" zur US-Wahl eingeschoben, zog im direkten Vergleich mit der ARD aber wie gewohnt den Kürzeren. 2,71 Millionen Zuschauer ließen sich bei RTL informieren, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 15,1 Prozent - der "Brennpunkt" hatte in dieser Altersgruppe 18,2 Prozent.

Doch um nochmal auf die These zurückzukommen, dass der Lockdown doch womöglich für höhere TV-Reichweiten sorgen könnte: Bei RTL und Sat.1 war davon nichts zu sehen. "Ninja Warrior Germany" fiel mit im Schnitt 2,45 Millionen Zuschauern im Gegenteil auf den bisherigen Staffel-Tiefstwert. Es ist aber ein Tiefstwert auf weiterhin hohem Niveau, insbesondere beim jüngeren Publikum. Angesichts von 17,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gibt's weiterhin nichts zu meckern, die klare Primetime-Marktführung war RTL damit ohnehin nicht zu nehmen. Später am Abend fiel RTL dann aber auch beim jüngeren Publikum deutlich hinter das ZDF zurück, wo "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" bei den 14- bis 49-Jährigen um 19 Prozent Marktanteil erzielten. Die Chris-Tall-Show "Darf er das?" blieb bei RTL mit 11,2 Prozent Marktanteil auch angesichts des starken Vorlaufs hingegen erneut viel zu blass.

Blass ist aus Quotensicht auch das, was Luke Mockridge mit seiner "Greatnightshow" in Sat.1 ablieferte. Die Gesamt-Reichweite sank mit nur noch 1,02 Millionen Zuschauern auf ein neues Staffel-Tief, der Marktanteil in der Zielgruppe war nach der Rückeroberung der 10-Prozent-Marke in der Vorwoche nun wieder einstellig und lag bei mäßigen 8,4 Prozent. Da half es auch nicht, dass die Sendung diesmal Überlänge hatte und bis 23:47 Uhr dauerte. Die "Martina Hill Show" ging dadurch diesmal auch erst um 23:47 Uhr auf Sendung und markierte dort mit nur noch 520.000 Zuschauern ein Allzeit-Tief. Während sich das noch mit der ungewohnt späten Sendezeit erklären ließe, ist der Zielgruppen-Marktanteil von nur 6,6 Prozent einfach nur rundum enttäuschend.

Ansonsten war am Freitagabend vor allem der gut bedient, der auf Filme setzte. ProSieben kann mit den 10,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe für "American Sniper" ebenso zufrieden sein wie RTLzwei, das 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen mit "Iron Man" erreichte. Sehr gut unterwegs war auch Tele 5, wo der Film "Adèle und das Geheimnis des Pharaos" insgesamt 670.000 Zuschauer erreichte und hervorragende Marktanteile von 2,1 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 2,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die massiv beworbene zweite Staffel von "The Handmaid's Tale" tat sich im Anschluss trotzdem ziemlich schwer. 200.000 Zuschauer waren beim Staffel-Auftakt dabei, die zweite Folge direkt im Anschluss erreichte noch 130.000 Zuschauer. Die Marktanteile lagen zunächst bei 0,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und steigerten sich erst zur zweiten Folge ab 23:28 Uhr auf zumindest im Senderschnitt liegende 1,0 Prozent bei Jung und Alt. Mit Serien hatte man aber auch anderswo Probleme. "Blue Bloods" ging bei Kabel Eins mit 2,0 und 2,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe in der Primetime völlig unter, bei Vox lief es für "Law & Order: Special Victims Unit" mit 3,1 und 3,4 Prozent für die beiden Erstausstrahlungen nur wenig besser. Spät am Abend blieb auch "Chicago P.D." mit zunächst 3,4 und gegen Mitternacht dann zumindest 5,2 Prozent Marktanteil nicht gut.