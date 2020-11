Der "Tatort" war am Sonntagabend zwar so stark wie noch nie in diesem Jahr, doch vor allem das fehlende "Sommerhaus der Stars" dürfte am Sonntagabend dafür gesorgt haben, dass sich "The Voice of Germany" und "Grill den Henssler" im Vergleich zur Vorwoche trotzdem erholen konnten. Nachdem die Musikshow in Sat.1 vor einer Woche weniger als zwölf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichnete, sorgten 1,28 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer diesmal für überzeugende 13,1 Prozent. Damit war "The Voice" der größte "Tatort"-Verfolger in der Primetime.

Insgesamt schalteten 2,56 Millionen Zuschauer ein, was geringfügig mehr waren als beim Tiefstwert der vergangenen Woche. Im Vergleich zur Donnerstags-Ausgabe kamen der Show jedoch über 400.000 Zuschauer abhanden. "Grill den Henssler" reihte sich bei Vox ein ganzes Stück dahinter ein, markierte mit 1,43 Millionen Zuschauern jedoch ein neues Staffel-Hoch. Auch in der Zielgruppe lief es mit einem Marktanteil von 7,0 Prozent deutlich besser als zuletzt. Zum Vergleich: In den vergangenen beiden Wochen musste sich Henssler mit Werten um fünf Prozent begnügen.

Marktanteils-Trend: The Voice of Germany Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Gut klappte zudem das Zusammenspiel mit "Prominent", das sich anschließend auf 8,8 Prozent Marktanteil steigerte. Anders dagegen die Lage in Sat.1: Dort sorgte die Wiederholung der "Greatnightshow" mit Luke Mockridge dafür, dass die Quoten am späten Abend regelrecht einbrachen. Trotz des erfolgreichen Vorlaufs sackte der Marktanteil auf nur 5,3 Prozent in der Zielgruppe ab - insgesamt hielt die Sendung gerade mal 280.000 Zuschauer vor dem Fernseher.

Ungleich erfolgreicher war der Sender am Vorabend dank seiner Backshow unterwegs: "Das große Backen" gewann binnen Wochenfrist eine Viertelmillion Zuschauer hinzu und erreichte ab 17:30 Uhr im Schnitt 2,02 Millionen Zuschauer. Auch in der Zielgruppe bewegte sich die Sendung mit einem Marktanteil von 11,2 Prozent deutlich oberhalb des Sat.1-Schnitts. Aber auch die RTL-"Versicherungsdetektive" zeigten sich erholt: Auf solide 11,5 Prozent kam die Dokusoap, nachdem "RTL aktuell" zuvor sogar starke 17,6 Prozent erreichte. Insgesamt schafften die Nachrichten mit 4,59 Millionen Zuschauern sogar den Sprung in die Top 5.