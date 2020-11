am 09.11.2020 - 09:22 Uhr

ProSieben Maxx blickt erneut auf einen überaus erfolgreichen Sonntag: Mit einem Tagesmarktanteil von 3,7 Prozent lag der Männersender nicht nur weit über dem eigenen Schnitt, sondern auch exakt auf Augenhöhe mit Kabel Eins. Grund für den Erfolg war natürlich einmal mehr die NFL, die sich im Laufe des Abends sogar zeitweise auf einen zweistelligen Marktanteil steigerte. Das letzte Quarter des Spiels zwischen den Miami Dolphins und den Arizona Cardinals steigerte sich nach Mitternacht auf hervorragende 10,3 Prozent in der Zielgruppe.

Doch schon der Start in den langen NFL-Abend verlief für ProSieben Maxx nach Plan: So punktete das Magazin "#ranNFLsüchtig" ab 18:00 Uhr durchschnittlich 230.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 2,9 Prozent in der Zielgruppe. Die Begegnung zwischen den Seattle Seahawks und den Buffalo Bills erreichte danach mehr als eine halbe Million Zuschauer und steigerte sich auf bis zu 5,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Aber auch der Konkurrent Nitro war am Sonntagabend ausgesprochen erfolgreich. Dort waren es die Wiederholungen von US-Krimiserien, die den Marktanteil im Laufe des Abends auf bis zu 7,0 Prozent in der Zielgruppe trieben. "CSI: Miami", "CSI: NY" und "CSI: Den Tätern auf der Spur" verzeichneten zu Beginn des Abends jeweils 680.000 Zuschauer. Nachdem der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen anfangs bei 1,8 Prozent lag, waren um kurz vor 22 Uhr schon 2,7 Prozent drin, nach 23 Uhr dann sogar 5,4 Prozent.

Das Krimi-Duell mit Sat.1 Gold entschied Nitro damit klar für sich, doch auch "Criminal Minds" war mit Werten zwischen 1,3 und 2,5 Prozent am Sonntagabend durchaus erfolgreich. Bis zu 350.000 Zuschauer lockte Sat.1 Gold mit den alten Folgen vor den Fernseher. Bei ZDFneo kam "Ein starkes Team" zunächst gegen den starken Münster-"Tatort" zunächst auf 530.000 Zuschauer und steigerte sich um 21:45 Uhr mit "Stralsund" auf 980.000 Zuschauer. Noch beliebter war "Der junge Inspector Morse", der am Vorabend im Schnitt 1,06 Millionen Zuschauer zu ZDFneo lockte.