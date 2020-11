am 11.11.2020 - 09:37 Uhr

Mit Nachrichten und Serien haben die Öffentlich-Rechtlichen am Dienstag die Quoten-Charts dominiert. Ganz vorne rangierte die "Tagesschau", die es alleine im Ersten auf 6,27 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 18,8 Prozent brachte. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren mit 1,86 Millionen Zuschauern sogar 20,7 Prozent drin. Und auch das anschließende "ARD extra" zur Corona-Lage interessierte das Publikum: 6,03 Millionen Zuschauer blieben um 20:15 Uhr dran, die Marktanteile blieben mit 17,7 beziehungsweise 15,4 Prozent weiterhin hoch.

Auch die anschließenden Serien fanden schließlich viele Fans, allen voran das Staffel-Finale von "Die Kanzlei". 5,64 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 16,7 Prozent waren beim vorläufigen Abschied drin - und beim jungen Publikum lag die Serie mit 9,1 Prozent nur knapp hinter dem bisherigen Allzeit-Bestwert von 9,5 Prozent, der im September gleich zweimal erzielt werden konnte. "In aller Freundschaft" schlug sich im weiteren Verlauf des Abends mit insgesamt 4,81 Millionen Zuschauern ebenfalls gut.

Auf eine geringfügig höhere Reichweite brachten es am Vorabend jedoch "Die Rosenheim-Cops", die sich mit 4,85 Millionen Zuschauern gegenüber der Vorwoche noch einmal leicht steigern konnten und den ZDF-Marktanteil auf 15,6 Prozent trieben. Die "heute"-Nachrichten zählten zuvor sogar beretis 5,60 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 20,8 Prozent - auch hier zeigte sich einmal mehr das in diesen Tagen erhöhte Informationsbedürfnis.

Einen weiteren Serien-Erfolg landeten die Mainzer zuvor außerdem mit der Krimiserie "SOKO Köln", die schon um 18:00 Uhr von 4,50 Millionen Zuschauern gesehen wurde und für beachtliche 20,0 Prozent Marktanteil sorgte. Das reichte auch, um "Wer weiß denn sowas?" hinter sich zu lassen. Die ARD-Show erwies sich mit 3,90 Millionen Zuschauern und 18,0 Prozent Marktanteil jedoch ebenfalls als voller Erfolg und war noch dazu auch bei den 14- bis 49-Jährigen gefragt - dort wurden 11,9 Prozent Marktanteil erzielt, über drei Prozentpunkte mehr als noch am Montag.

Einzig "RTL aktuell" platzierte sich beim Gesamtpublikun inmitten der von den Öffentlich-Rechtlichen dominierten Top 10: Die Nachrichten erreichten dort 4,09 Millionen Zuschauer und waren auch in der Zielgruppe mit 21,8 Prozent stark gefragt. Einen schönen Quoten-Erfolg gab es am Dienstagabend außerdem einmal mehr für ZDFneo, wo "Marie Brand und der Liebesmord" um 20:15 uhr mit 2,46 Millionen Zuschauern und 7,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum so manch großen Sender hinter sich ließ. Selbst das Hauptprogramm war nicht weit entfernt. Dort erreichte eine "ZDFzeit"-Doku zunächst 3,09 Millionen Zuschauer, ehe "Frontal 21" mit 2,50 Millionen Zuschauern nicht über 7,7 Prozent Marktanteil hinauskam.