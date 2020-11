Während sich die Übertragung des Fußball-Länderspiels insgesamt während der ersten Halbzeit "Bares für Rares" geschlagen geben musste, lag RTL in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen in der Primetime mit Marktanteilen von zunächst 15,4 und dann 17,3 Prozent unangefochten an der Spitze. Doch während das für einen Auftritt der Nationalelf eher mäßige Werte sind, hat die Konkurrenz erstaunlicherweise überwiegend Grund zu jubeln. Da wäre zum Beispiel Sat.1, wo "Hochzeit auf den ersten Blick" nach dem verhaltenen Start in der vergangenen Woche von (damals vorläufig gewichteten) 8,6 auf 10,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zulegen konnte. 1,79 Millionen Zuschauer waren insgesamt dabei, 220.000 mehr als noch sieben Tage zuvor.

Noch etwas besser stand ProSieben um 20:15 Uhr mit "Grey's Anatomy" da. Nachdem die Serie nach der Sommerpause fast durchweg im einstelligen Marktanteils-Bereich hängen geblieben war, reichte es diesmal für gute 10,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und somit den besten Wert seit Mai. Auch die Gesamt-Reichweite war mit 1,49 Millionen Zuschauern so hoch wie zuletzt im Frühjahr. Die "Seattle Firefighters" steigerten sich im Anschluss mit 1,28 Millionen Zuschauern sogar auf einen Allzeit-Bestwert. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen konnte zwar nicht mit "Grey's Anatomy" mithalten, fiel mit 9,4 Prozent aber diesmal immerhin solide aus. "Atlanta Medical" kam danach nicht über 7 Prozent hinaus, selbst das war aber der beste Wert seit Anfang August.

Vox hat unterdessen mittwochs eine kurze Serien-Pause eingelegt und zeigte stattdessen den Bond-Film "Sag niemals nie". Das lief erheblich besser als "The Good Doctor" und Co. in den letzten Wochen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 8,3 Prozent und zog im Anschluss mit einem Porträt des kürzlich verstorbenen Sean Connery noch auf 9,5 Prozent an. 1,97 Millionen Zuschauer sahen den Bond-Film insgesamt. Die besten Quoten seit über einem Monat gab's auch für "Die Wollnys" bei RTLzwei, die vor allem um 20:15 Uhr mit 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugen konnten, die zweite Folge musste sich dann mit 5,4 Prozent zufrieden geben. Unter den größeren Sendern tat sich eigentlich nur Kabel Eins schwer, der Film "Doppelmord" kam nicht über 4,0 Prozent Marktanteil hinaus.

Das Erste kam mit seinem Film "Ein Schritt zu viel" erwartungsgemäß nicht an "Bares für Rares" ran, das knapp fünfeinhalb Millionen Zuschauer erreichte - doch mit 3,82 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von 11,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kann man auch dort zufrieden sein. Für Das Erste war es das reichweitenstärkste fiktionale Angebot auf diesem Sendeplatz seit Anfang September. Alles in allem lässt sich also zusammenfassen: Die Nationalelf beschert ihrem Sender noch immer durchaus beachtliche Reichweiten, die aber weit von früheren Tagen entfernt sind - und die die Konkurrenz derzeit offenbar gar nicht zu fürchten braucht, zumindest nicht bei einem unbedeutenden Freundschaftsspiel.