am 13.11.2020 - 08:50 Uhr

Ab sofort geht's donnerstags im ZDF wieder in die Berge: Die "Bergretter" meldeten sich mit 5,7 Millionen Zuschauern fulminant zurück. Man muss schon bis in den Dezember 2017 zurückgehen, um eine Folge mit höheren Zuschauerzahlen zu finden. Der Marktanteil lag bei hervorragenden 17,5 Prozent beim Gesamtpublikum und selbst bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit einem Marktanteil von 9,3 Prozent wieder richtig gut aus. Und doch reichte es diesmal nur zum dritten Platz in der Hitliste der meistgesehenen Sendungen des Tages.

Während sich ganz oben die "Tagesschau" befindet, die allein im Ersten 6,65 Millionen Zuschauer erreichte, platzierte auch um 20:15 Uhr Das Erste ganz vorn. Der neueste "Usedom-Krimi" mit dem Titel "Vom Geben und Nehmen" erreichte 6,02 Millionen Zuschauer insgesamt und konnte die Primetime-Marktführung damit also verteidigen. Der Marktanteil lag bei 18,5 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil mit 6,1 Prozent allerdings signifikant niedriger als bei den "Bergrettern". Die starke Konkurrenz durchs ZDF bekam der "Usedom-Krimi" unterdessen sehr wohl zu spüren: Vergangene Woche hatten sogar noch fast sieben Millionen Zuschauer eingeschaltet.

Im Schlepptau des "Usedom-Krimis" erreichte dann auch "Monitor" mit 3,14 Millionen Zuschauern die höchste Reichweite seit April. Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum bei 11,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden allerdings nur 4,3 Prozent erzielt. Ebenfalls auf die beste Quote seit April legte nach den "Tagesthemen" "Nuhr im Ersten" zu. 2,04 Millionen Zuschauer sahen sich die Sendung im Schnitt an, das entsprach einem Marktanteil von 12,5 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,7 Prozent Marktanteil erreicht. Danach war "Sträter" mit 1,15 Millionen Zuschauern und 11,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sowie 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen so gefragt wie nie.

Im ZDF blieb "Maybrit Illner" nach zwei außergewöhnlich starken Wochen wieder hinter ihren Bestwerten zurück. 2,52 Millionen Zuschauer wollten den Talk diesmal sehen, was 12,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 6,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. Aber dann kam ja noch Markus Lanz, und der ließ die Marktanteile dann spät am Abend wieder auf stolze 17,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 11,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigen. 2,02 Millionen Zuschauer sahen hier im Schnitt noch zu.