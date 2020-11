"The Voice of Germany" ist inzwischen in die Phase der Battles eingetreten - und die lockte an diesem Donnerstag weniger Zuschauer vor den Fernseher als die Blind Auditions zuletzt. 2,64 Millionen Zuschauer wurden in dieser Woche im Schnitt für die Sendung bei ProSieben gezählt, das waren 330.000 weniger als sieben Tage zuvor. Am in der Regel deutlich schwächeren Sonntag in Sat.1 hatten 2,56 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 9,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 15,9 Prozent Marktanteil erreicht. Auch das war der bislang schwächste Donnerstags-Wert dieser Staffel, reichte aber für die klare Primetime-Marktführung in der klassischen Zielgruppe.

Groß dürfte die Freude unterdessen bei RTLzwei sein, wo sich "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" auf den besten Wert dieses Jahres steigern konnte. Auf 8,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ging's nach oben, 1,29 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Auch "Reeperbahn privat" lief im Anschluss mit ebenfalls 8,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sehr gut. RTLzwei lag damit die meiste Zeit sogar vor RTL, wo Wiederholungen von "Alarm für Cobra 11" mit 9,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in den Abend starteten, dann aber auf 7,9 und 8,4 Prozent zurückfielen. Auch "Pocher - Gefährlich ehrlich" hatte es in diesem Umfeld schwer und kam nicht über 8,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus. 670.000 Zuschauer zählten die Pochers am späten Abend insgesamt im Schnitt.

Deutlich zufriedener sein kann da Sat.1, das mit "Harry Potter und der Feuerkelch" gute 10,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte. Vox hielt sich mit dem Film "Inferno" recht ordentlich bei 7,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Für die Reihe "Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen" sieht es bei Kabel Eins hingegen weiterhin nicht gut aus. Mit 4,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blieb das Format einmal mehr unterm Soll, das "K1 Magazin" kam im Anschluss sugar nur auf 3,7 Prozent Marktanteil. 700.000 Zuschauer schalteten "Die Klinik" insgesamt im Schnitt ein.