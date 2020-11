Mit dem ersten von zwei Halbfinalshows bog "Ninja Warrior Germany" am Freitagabend auf die Zielgerade ein - und schon jetzt lässt sich sagen: Die fünfte Staffel wird aller Voraussicht nach die meistgesehene in der Geschichte des Formats werden, der Marktanteil in der Zielgruppe so hoch ausfallen wie seit Staffel 1 nicht. Im Schnitt liegt er bei den 14- bis 49-Jährigen bislang bei rund 19 Prozent - und nachdem es in den letzten Wochen auf hohem Niveau einen leichten Sinkflug gegeben hatte, schnellte die Quote zum Halbfinale wieder auf einen neuen Staffelbestwert nach oben.

So sahen diesmal 3,1 Millionen Zuschauer zu, was im Vergleich zur Vorwoche ein Zuwachs um 650.000 Zuschauer war. Auch der bisherige Staffel-Bestwert wurde um 350.000 Zuschauer übertroffen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum zog auf 10,1 Prozent an, bei den 14- bis 49-Jährigen wurde erstmals seit Folge 1 wieder die 20-Prozent-Marke übersprungen. Mit 20,4 Prozent Marktanteil wurde auch hier ein Staffel-Bestwert aufgestellt. Auch "Darf er das? Live - Die Chris Tall Show" steigerte sich im Anschluss, macht aus dem Vorlauf angesichts von 13,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber weiterhin zu wenig.

Immer besser läuft zudem auch "Ninja Warrior Kids", das am Vorabend bei Super RTL ausgestrahlt wird. Dort sahen in dieser Woche 700.000 Zuschauer die neue Folge um 19:39 Uhr. Zum Vergleich: Gestartet war die Staffel Mitte September mit einer weniger als halb so hohen Reichweite. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 2,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden stolze 3,9 Prozent Marktanteil erzielt - und in der eigentlichen Super RTL-Zielgruppe der 3- bis 13-Jährigen lag der Marktanteil bei herausragenden 27,5 Prozent. Selbst die Wiederholung der Folge aus der Vorwoche, die Super RTL direkt davor zeigte, kam auf immerhin 18,2 Prozent Marktanteil bei den 3- bis 13-Jährigen. Die "Ehrlich Brothers Magic School" feierte mit 14,5 Prozent Marktanteil bei den Kindern einen mäßigen Einstand, insgesamt hatten 340.000 Zuschauer eingeschaltet.

Zurück zur Primetime: Die "Ehrlich Brothers" dominierten dort mit sehr großem Vorsprung, der stärkste Verfolger um 20:15 Uhr hieß in der klassischen Zielgruppe "Luke - Die Greatnightshow", die aber nur auf 8,7 Prozent Marktanteil kam und damit gleichauf mit "Star Trek Beyond" bei ProSieben lag. Beides eher mäßige Werte. RTLzwei dürfte mit den 7,7 Prozent Marktanteil für "Iron Man 3" hingegen sehr zufrieden sein. Miserabel verliefen hingegen einmal mehr die Serienabende von Kabel Eins und Vox: Bei Vox pendelten "Law & Order: SVU" und "Chicago, P.D." zwischen 20:15 Uhr und 1 Uhr nachts nur bei Marktanteilen zwischen 2,4 und 3,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei Kabel Eins versagte "Blue Bloods" zum Start in den Abend mit 2,3 und 2,5 Prozent Marktanteil - immerhin ließ "Navy CIS" danach den Marktanteil aber langsam steigen, sodass zumindest am späten Abend und nachts die Quoten stimmten.