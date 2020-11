am 15.11.2020 - 09:44 Uhr

Sat.1 Gold hat am Samstagabend nur schwache Quoten eingefahren, allen voran die britischen Produktionen taten sich beim Sender sehr schwer. So kamen zwei Folgen von "Grantchester" ab 22:05 Uhr auf jeweils 0,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, 210.000 und 150.000 Menschen sahen zu. Beim jungen Publikum lief es noch schlechter, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen standen lediglich 0,4 und 0,1 Prozent Marktanteil zu Buche.





Im Anschluss zeigte Sat.1 Gold noch zwei Free-TV-Premieren von "Doc Martin", hier waren beim jungen Publikum dann nur noch 0,3 und 0,1 Prozent drin. Die zweite Folge erreichte sogar weniger als 5.000 Zuschauer und wird damit offiziell mit einer Zuschauerzahl von 0,00 Millionen ausgewiesen. Die Gesamt-Reichweite betrug da aber immerhin noch 120.000, sodass der Marktanteil bei allen Zuschauern bei 1,6 Prozent lag. Die erste Folge kam zuvor nur auf 0,9 Prozent. Auch "Der letzte Bulle" war in der Primetime übrigens kein Erfolg für Sat.1 Gold: Zwei Folgen brachten es auf 1,1 und 1,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, in der Zielgruppe wurden 0,9 und 1,0 Prozent gemessen.

ProSieben Maxx schlug sich dagegen mit der College-Football-Partie zwischen den Miami Hurricanes und den Virginia Tech Hokies ziemlich gut. Das erste Quarter erreichte ab 18 Uhr 170.000 Zuschauer, der Marktanteil beim jungen Publikum lag da bei 2,4 Prozent. Highlight war das dritte Quarter mit 300.000 Zuschauern und 2,6 Prozent Marktanteil. Die beiden Wrestling-Shows "Smackdown" und "RAW" und mussten sich am späten Abend mit 1,2 und 0,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe begnügen.

Gut lief es am Samstag einmal mehr für die beiden Nachrichtensender Welt und ntv, wobei der Sender der Springer-Gruppe am Ende des Tages erfolgreicher beim jungen Publikum war. Auf 1,7 Prozent Tagesmarktanteil in der klassischen Zielgruppe brachte es Welt, damit lag man auf einem Niveau mit Nitro und leicht vor ZDFneo. ntv kann sich über 1,4 Prozent freuen.