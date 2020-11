am 25.11.2020 - 09:19 Uhr

Rund zweieinhalb Jahre mussten Fans von Fritz Karl auf neue Folgen der ARD-Serie "Falk" warten. Mitte 2018 kam die erste Staffel beim Sender noch auf durchschnittlich 3,68 Millionen Zuschauer und 13,2 Prozent Marktanteil. Zum Start in die neuen Folgen schalteten jetzt sogar 4,14 Millionen Menschen ein, der Marktanteil lag bei 12,3 Prozent. Eine weitere neue Folge tat sich im Anschluss aber schon deutlich schwerer und erreichte nur noch 3,29 Millionen Zuschauer, der Marktanteil ging auf 10,3 Prozent zurück.

Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren ist "Falk" kein Erfolg: Sowohl Folge eins als auch Folge zwei blieben bei äußerst schwachen 5,3 bzw. 3,9 Prozent Marktanteil hängen. Weiterhin keine gute Figur macht zudem die spätabendliche Talk-Schiene am Dienstagabend. In dieser Woche blieb das "Nachtcafé" ab 23 Uhr bei 890.000 Zuschauern hängen, das entsprach 6,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Mit "Falk" lag Das Erste aber immerhin in der Primetime vor dem ZDF, aber auch in Mainz muss man nicht unzufrieden sein. "ZDFzeit: Der große Tschibo-Report" erreichte 3,29 Millionen Zuschauer und war damit spürbar erfolgreicher als die Reihe sonst, normalerweise sehen nicht einmal drei Millionen Menschen zu. Der Marktanteil blieb mit 9,8 Prozent trotzdem im einstelligen Bereich hängen. Bei den 14- bis 49-Jährigen landete "ZDFzeit" bei guten 7,9 Prozent. Das ist nicht nur mehr als normal für die Reihe, sondern auch mehr als der ZDF-Schnitt, außerdem war die Reihe so erfolgreicher als die Wiederholung des "Wer wird Millionär?"-Promispecials bei RTL.

Stark war auch ZDFneo unterwegs: "Marie Brand und der schwarze Tage" versammelte zur besten Sendezeit 2,48 Millionen Menschen vor den TV-Geräten, damit schaffte es der Spartensender sogar unter die Top 25 der meistgesehenen Programme am Dienstag. Der Marktanteil lag bei starken 7,5 Prozent. "Schwarzach 23" unterhielt danach noch exakt eine Million Zuschauer, damit waren für ZDFneo 4,1 Prozent drin.