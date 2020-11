Zum 50-jährigen "Tatort"-Jubiläum lässt die ARD ihre Teams aus Dortmund und München in einem gemeinsamen Fall ermitteln - und das sorgte am Sonntagabend für große Aufmerksamkeit. 9,54 Millionen Zuschauer machten den ersten Teil der Krimireihe im Ersten zur meistgesehenen Sendung des Tages. Seit der Rückkehr aus der. Sommerpause konnten nur zwei "Tatort"-Folgen mehr Menschen vor den Fernseher locken. Der Marktanteil fiel mit 27,1 Prozent dementsprechend hoch aus. Gefragt war der Krimi aber auch beim jungen Publikum, wo 2,38 Millionen 14- bis 49-Jährige ebenfalls starken 22,8 Prozent Marktanteil entsprachen.

Hier war die "Tagesschau" im Vorfeld allerdings noch etwas stärker - mit 2,54 Millionen jungen Zuschauern brachten es die Nachrichten im Ersten sogar auf 25,6 Prozent Marktanteil. Insgesamt zählte die "Tagesschau" im Schnitt 9,22 Millionen Zuschauer. Die Konkurrenz konnte nicht im Ansatz mithalten: Das "heute-journal" belegte am Sonntag mit 4,79 Millionen Zuschauern den dritten Rang, nachdem ein "Inga Lindström"-Film im ZDF zunächst auf 4,36 Millionen Zuschauer sowie 12,4 Prozent. Marktanteil gekommen war. In der Zielgruppe war "The Voice" in Sat.1 mit nur 11,9 Prozent Marktanteil der größte Verfolger.

RTL kam unterdessen mit der Komödie "Bad Moms 2" nicht über 1,65 Millionen Zuschauer sowie 9,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus, bei ProSieben blieb "Deadpool" bei nur 1,52 Millionen Zuschauern hängen. Mehr als ein Marktanteil von 8,6 Prozent war für den Streifen nicht zu holen. Zufrieden kann man dagegen bei RTLzwei sein, wo "Asterix & Obelix - Im Auftrag Ihrer Majestät" von 1,33 Millionen Zuschauern gesehen wurde und sich mit 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen im grünen Bereich bewegte. Die Kabel-Eins-Dokusoap "PS-Perlen" verharrte derweil bei miesen 2,7 Prozent.

Im Ersten punktete unterdessen "Anne Will" nach dem "Tatort" mit ihrem Corona-Talk: 4,46 Millionen Zuschauer machten die Ausgabe zur erfolgreichsten seit Ende April und hielten den Marktanteil bei sehr guten 16,2 Prozent. Dazu kommt, dass es auch beim jungen Publikum mit 10,7 Prozent besser lief als in den vergangenen Monaten. Die "Tagesthemen" schafften danach dann ebenfalls noch einen zweistelligen Marktanteil bei den Unter-50-Jährigen. Insgesamt blieben 2,81 Millionen Zuschauer für die Nachrichten dran.