Das Ende von "The Masked Singer" nutzte am Dienstagabend nicht nur RTL, um mit dem "König der Kindsköpfe" eine neue Show an den Start zu bringen, sondern auch Vox. Dort stand erstmals und zunächst einmalig "Die Hitwisser" auf dem Programm. Ein Überflieger war die Show aus Quotensicht zwar nicht, ordentlich fielen die Quoten aber aus. So reichte es bei den 14- bis 49-Jährigen für einen Marktanteil von 7,0 Prozent. Zur Erinnerung: Der Vox-Senderschnitt war zuletzt unter die 6-Prozent-Marke gerutscht. 1,22 Millionen Zuschauer sahen insgesamt im Schnitt zu, was 4,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

In absoluten Zahlen waren es 0,51 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer, die die mit dreieinhalb Stunden sehr lang geratene Sendung im Schnitt verfolgten - damit landete man hinter "Hartz Rot Gold - Armutskarte Deutschland" bei RTLzwei, das diesmal 0,58 Millionen Zuschauer aus dieser Altersgruppe erreichte. Aufgrund der mit zwei Stunden kürzeren Laufzeit fiel der Marktanteil hier mit 6,7 Prozent aber trotzdem geringfügig niedriger aus. Eine alte Folge "Hartz und Herzlich" kam danach auf 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Vox holte spät am Abend mit "Prominent" noch einen Marktanteil von 6,4 Prozent.

Kabel Eins tat sich unterdessen am Dienstag mit Filmen recht schwer. "Die Braut, die sich nicht traut" kam nicht über 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, "Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen" erreichte danach 4,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Mit einem Tagesmarktanteil von nur 4,3 Prozent lässt sich der Dezember für Kabel Eins damit zunächst genauso schlecht an wie zuletzt der November ausfiel.