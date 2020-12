am 03.12.2020 - 09:02 Uhr

Die Sat.1-Show "Hochzeit auf den ersten Blick" hat in dieser Woche die Zweistelligkeit zurückerobert. 810.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil am Mittwochabend auf gute 10,1 Prozent - für das Format war das der beste Wert seit drei Woche. An der "Bachelorette" kam Sat.1 damit allerdings nicht vorbei, denn auch die RTL-Show konnte sich im Vergleich zur Vorwoche leicht steigern. 1,10 Millionen 14- bis 49-Jährige entsprachen soliden 12,3 Prozent Marktanteil.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum hatte Sat.1 im Dating-Duell allerdings die Nase denkbar knapp vorne: Während "Die Bachelorette" im Schnitt 1,75 Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte, erreichte "Hochzeit auf den ersten Blick" durchschnittlich 1,78 Millionen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das Format auf dem bisherigen Vorabend-Sendeplatz erfolgreicher war. Das anschließende Special hielt in Sat.1 dann noch 1,02 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und erzielte 9,8 Prozent Marktanteil. Bei RTL schaffte "Stern TV" am späten Abend derweil nur noch 10,6 Prozent, was den schwächsten Wert seit Mitte August bedeutete.

Reichlich unspektakulär verlief der Abend für ProSieben, wo die letzten beiden Folgen der aktuellen Staffel von "Seattle Firefighters" zu sehen waren. Die Marktanteile lagen bei 8,9 und 8,5 Prozent. Insgesamt schalteten zunächst 1,23 Millionen Zuschauer ein, ehe die zweite Folge von 1,16 Millionen gesehen wurde. Der Spielfilm "X-Men Origins: Wolverine" kam am späten Abend nur auf 7,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bei insgesamt 710.000 Zuschauern.

In der Daytime war ProSieben am Mittwoch übrigens deutlich erfolgreicher - dort sorgte insbesondere "taff" mit 15,9 Prozent Marktanteil für Zufriedenheit. Bei RTL machten dagegen zu diesem Zeitpunkt die "Superhändler" mit nur 7,2 Prozent Marktanteil Probleme, nachdem "Im Einsatz - Jede Sekunde zählt" zuvor sogar nicht über 5,8 Prozent sowie insgesamt 400.000 Zuschauer hinausgekommen war. Auch "110 - Echte Fälle der Polizei" blieb um 14:00 Uhr mit lediglich 8,8 Prozent blass.