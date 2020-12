Nachdem "The Voice of Germany" in den vergangenen Wochen für hohe Quoten bei ProSieben sorgte, muss der Sender jetzt am Donnerstagabend vorübergehend wieder kleinere Brötchen backen. Die neue Spielshow "Teddy gönnt dir!" konnte das Publikum zum Auftakt jedenfalls noch nicht vollends überzeugen: Lediglich 970.000 Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für die erste Ausgabe, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei reichlich unspektakulären 8,3 Prozent. Auch "red" blieb danach mit nur 8,8 Prozent im einstelligen Bereich hängen.

Allerdings gab es auch abseits davon am Donnerstag bei den 14- bis 49-Jährigen keinen echten Überflieger: Die meistgesehene Sendung bei Jung und Alt war die "Tagesschau", aber auch "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "RTL aktuell" und das "heute-journal" verzeichneten beim jungen Publikum höhere Reichweiten als alle 20:15-Uhr-Formate. So blieb auch die RTL-Show "Ehrlich Brothers - Fabrik der Träume" mit nur 10,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe recht blass. Insgesamt schalteten hier 2,04 Millionen Zuschauer ein.

Nur knapp hinter RTL landete Sat.1 mit dem Spielfilm "Wunder", der von 10,1 Prozent der 14- bis 49-Jährigen gesehen wurde und damit das Film-Duell mit Vox gewann, wo "Rapunzel - neu verfönt" auf solide 8,2 Prozent Marktanteil kam. Bei RTLzwei überzeugte derweil die Doku-Reihe "Hartes Deutschland" mit guten 7,4 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,10 Millionen Zuschauern. "Reeperbahn privat" war anschließend mit 8,5 Prozent noch erfolgreicher. Aber auch bei Kabel Eins kann zufrieden sein: Nach dem schwachen Staffel-Start steigerte sich "Rosins Restaurants" in dieser Woche auf immerhin 910.000 Zuschauer sowie 5,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Beim Gesamtpublikum wiederum waren es "Die Bergretter" im ZDF, die sich in der Primetime an die Spitze setzten. 5,92 Millionen Zuschauer und hervorragender Marktanteil von 18,8 Prozent waren für die Serie drin, während die Krimireihe "Wolfsland" im Ersten mit 5,59 Millionen Zuschauern nur knapp dahinter landete. Bei den 14- bis 49-Jährigen schrammten die "Bergretter" mit exakt 10,0 Prozent Marktanteil zudem nur knapp an einem neuen Bestwert vorbei.