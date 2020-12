Die Satire-Show "Browser Ballett" war am späten Donnerstagabend zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen, konnte allerdings aus Quotensicht noch nicht vollends überzeugen. Nur 830.000 Zuschauer blieben am späten Abend im Ersten dran, um die Auftakt-Folge zu sehen. Mehr als ein Marktanteil von 6,7 Prozent war damit letztlich nicht drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte sich das Format mit 6,4 Prozent auf ähnlicher Flughöhe, war hier also gemessen am sonst üblichen Senderschnitt deutlich erfolgreicher. "extra 3" hatte zuvor sogar 8,7 Prozent beim jungen Publikum erzielt und insgesamt noch 1,80 Millionen Zuschauer erreicht.

Das ZDF war am späten Abend jedoch deutlich gefragter: Nachdem das "heute-journal" noch von fast fünf Millionen Zuschauern gesehen wurde, zählte "Maybrit Illner" im Schnitt genau drei Millionen Zuschauer sowie 14,5 Prozent Marktanteil, ehe "Markus Lanz" mit 2,25 Millionen Zuschauern sogar beachtliche 18,7 Prozent schaffte. Zudem gelang dem Talk bei den 14- bis 49-Jährigen erneut ein zweistelliger Wert: Sehr gute 11,1 Prozent Marktanteil verzeichnete Lanz, der damit nach 23 Uhr auch alle Privatsender hinter sich lassen konnte. Zum Vergleich: "Pocher - Gefährlich ehrlich" kam nicht über 9,1 Prozent in der Zielgruppe hinaus.

Etwas bessere Nachrichten als zuletzt kommen außerdem von der Comedy-Schiene bei ZDFneo: So konnte "Late Night Alter" das Reichweiten-Tief der Vorwoche, als nur noch 120.000 Zuschauer einschalteten, hinter sich lassen und diesmal immerhin 140.000 Zuschauer vor den Fernseher locken. Gleichzeitig stieg der Marktanteil beim jungen Publikum auf 1,1 Prozent und damit auf den besten Wert seit einem Monat. "Laura Karasak - Zart am Limit" stellte anschließend mit ebenfalls 1,1 Prozent einen neuen Staffel-Bestwert auf. Die Wiederholung der "heute-show" hatte es im Vorfeld aber noch auf 370.000 Zuschauer sowie 1,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum gebracht.

Auf Comedy setzte auch der ARD-Spartensender One, der mit "extra 3" um 20:15 Uhr auf 220.000 Zuschauer sowie 1,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam - beides gute Werte. Mit "NightWash" sackte die Reichweite im weiteren Verlauf des Abends jedoch auf 80.000 Zuschauer ab, die Serie "Catastrophe" kam später zeitweise sogar nicht über 50.000 Zuschauer hinaus. Auch die Talkshow "deep und deutlich" tat sich am späten Abend mit nur 0,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum schwer - gerade mal 20.000 Zuschauer schalteten insgesamt ein.