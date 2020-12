Mit der fünften Staffel von "Ninja Warrior Germany" hat RTL in den vergangenen Wochen konstant starke Quoten am Freitagabend eingefahren. Zum Finale konnte die Show nun sogar noch einmal kräftig zulegen: 3,56 Millionen Zuschauer verfolgten die knapp dreistündige Ausgabe und damit so viele wie noch nie. Beim Gesamtpublikum reichte das bereits für überzeugende 11,8 Prozent Marktanteil, doch insbesondere in der Zielgruppe lief es für "Ninja Warrior" prächtig.

2,07 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer trieben den Marktanteil hier sogar auf fulminante 24,3 Prozent, was ebenfalls einen neuen Rekord bedeutet - das Finale stellte damit selbst die Promi-Specials vergangener Jahre in den Schatten. Gut funktionierte zudem das Zusammenspiel mit der anschließenden Doku zur Show: "Ninja Warrior Germany - Das Phänomen" hielt nach 23 Uhr noch 1,47 Millionen Zuschauer bei RTL und sorgten für überzeugende 15,7 Prozent Marktanteil.

Zuschauer-Trend: Ninja Warrior Germany Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Dass es auch abseits von "Ninja Warrior Germany" möglich war, stellte um 20:15 Uhr vor allem ProSieben unter Beweis, wo der Spielfilm "The First Avenger: Civil War" von 1,60 Millionen Zuschauern gesehen wurde und in der Zielgruppe mit 11,0 Prozent Marktanteil punktete. "Captain America: The First Avenger" steigerte sich am späten Abend sogar auf 12,1 Prozent. Und auch RTLzwei fuhr mit seinen Film-Doppel gut: Dort erreichte "xXx - Triple X" zunächst 1,02 Millionen Zuschauer sowie 6,2 Prozent Marktanteil, ehe "Inglourious Basterds" auf 7,5 Prozent kam.

Bei Super RTL hatte man am Freitagabend ebenfalls Grund zur Freude: 1,01 Millionen Zuschauer sahen dort den Spielfilm "Der Polarexpress", in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei starken 4,3 Prozent. Und am Vorabend war auch auf "Ninja Warrior Germany Kids" Verlass, das mit 3,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls klar über dem Senderschnitt lag. 550.000 Zuschauer waren hier dabei - die Parcours-Show machte damit also längst nicht nur RTL glücklich.