Jan Böhmermanns Wechsel ins Hauptprogramm hat sich mit Blick auf die Quoten sowohl für den Satiriker als auch für das ZDF gelohnt. Von Beginn an ist das "ZDF Magazin Royale" am späten Abend überaus erfolgreich - und mit der fünften Ausgabe hat die Show jetzt sogar so viele Zuschauer erreicht wie noch nie. 2,56 Millionen Zuschauer waren im Schnitt ab kurz nach 23 Uhr dabei. Das waren 140.000 Zuschauer mehr als vor einer Woche und sogar fast 200.000 mehr als bei der Anfang November ausgestrahlten Premiere.

Nach wie vor ist das "ZDF Magazin Royale" vor allem beim jungen Publikum erfolgreich: Während beim Gesamtpublikum gute 12,4 Prozent Marktanteil schaffte, waren bei den 14- bis 49-Jährigen sogar 17,1 Prozent drin. Damit überflügelte Böhmermann sogar erstmals die "heute-show", die im Vorfeld auf 16,3 Prozent kam. Für die Nachrichten-Satire war das der niedrigste Marktanteil seit zwei Monaten - allerdings überschnitt sich die "heute-show" diesmal auch mit dem überaus quotenstarken Finale von "Ninja Warrior Germany" (DWDL.de berichtete).

Insgesamt zählte die Sendung mit Oliver Welke durchschnittlich 4,76 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 18,5 Prozent, was ebenfalls geringfügig weniger war als zuletzt. Allerdings ist das ohnehin nur die halbe Wahrheit: Für gewöhnlich gewinnen sowohl die "heute-show" als auch das "Neo Magazin Royale" nachträglich noch zahlreiche Zuschauer hinzu. Doch nicht nur die Comedy-Schiene war im ZDF gefragt: Um 20:15 Uhr fuhr "Die Chefin" mit 6,64 Millionen Zuschauern und 20,5 Prozent Marktanteil den Tagessieg ein, ehe "SOKO Leipzig" von 5,65 Millionen gesehen wurde.

Der ARD-Film "Pohlmann und die Zeit der Wünsche" kam dagegen nicht an, erreichte mit 3,96 Millionen Zuschauern und 12,3 Prozent Marktanteil allerdings trotzdem solide Werte. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 8,1 Prozent gut. Auf geringes Interesse stieß derweil das Doku-Drama "Schuss in der Nacht - Die Ermordung Walter Lübckes", das von gerade mal 880.000 Zuschauern gesehen wurde und dem Ersten schwache 3,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum einbrachte - ein wichtiger Film, der mehr Aufmerksamkeit verdient hätte.