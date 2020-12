am 06.12.2020 - 09:09 Uhr

Die von Johannes B. Kerner präsentierte ZDF-Spendengala für die "Bild"-Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" war in diesem Jahr mit einer Gesamt-Spendensumme von knapp 26 Millionen Euro nicht nur finanziell ein voller Erfolg, sondern überraschte auch mit erstaunlich guten Quoten. So sahen diesmal im Schnitt 5,07 Millionen Zuschauer zu. Zum Vergleich: In den letzten Jahren pendelte die Reichweite stets zwischen dreieinhalb und vier Millionen Zuschauern. Und die Sendung, die unter anderem auch mit dem ersten Auftritt von Helene Fischer seit langer Zeit aufwartete, erreichte mit 17,1 Prozent nicht nur einen hervorragenden Marktanteil beim Gesamtpublikum, sondern lief auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,5 Prozent Marktanteil ungewöhnlich gut.

Noch mehr Zuschauer hatte am Samstagabend neben der "Tagesschau" nur Teil 2 des ARD-Dreiteilers "Das Geheimnis des Totenwaldes". Zwar schalteten im Vergleich zum Auftakt am Mittwoch fast 1,2 Millionen Zuschauer weniger ein, mit 5,37 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von 16,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kann die ARD aber trotzdem vollauf zufrieden sein - zumal ein Teil der Zuschauer wohl auch in der Mediathek weitergeschaut haben dürfte, wo alle Teile bereits zur Verfügung stehen.

Am späteren Abend tat sich Das Erste dann allerdings schwerer, "Brokenwood - Mord in Neuseeland: Blutige Verlobung" musste sich ab 21:45 Uhr mit 2,69 Millionen Zuschauern und 9,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zufrieden geben. Besonders schlecht lief es bei den jüngeren Zuschauern: In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen sackte der Marktanteil auf nur 3,5 Prozent ab.