1,71 Millionen Zuschauer verfolgten am Samstagvorabend das 3:3 zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig bei Sky - Nutzer von Sky Go und Sky Ticket wie immer nicht mitgerechnet. Nur die Partie zwischen Bayern und Dortmund hatte auf dem Topspiel-Sendeplatz in dieser Saison bislang eine noch höhere Reichweite erzielen können. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 6,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 10,4 Prozent Marktanteil erreicht.Mit 0,69 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern war Sky sogar der etwa zeitgleich im Ersten ausgestrahlten "Sportschau" auf den Fersen, die mit 0,76 Millionen Zuschauern aus dieser Altersgruppe einen Marktanteil von 12,6 Porzent erreichte.

Insgesamt bleibt die "Sportschau" aber weiterhin sehr klar in Führung: Im Schnitt sahen diesmal 4,46 Millionen Zuschauer zu, was 17,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Dass es trotzdem die schwächste "Sportschau"-Reichweite seit Ende Oktober war, lässt sich neben der starken direkten Konkurrenz wohl auch damit erklären, dass am Nachmittag diesmal nur vier Spiele stattgefunden hatten. Das zeigte sich auch in den Sky-Quoten, die bei den Live-Übertragungen am Nachmittag erwartungsgemäß ebenfalls etwas schwächer ausfielen. Mit insgesamt 1,58 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von 9,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 16,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen für Einzelspiele und Konferenz kann man bei Sky aber natürlich trotzdem vollauf zufrieden sein.

Auch Das Erste setzte nicht erst am Vorabend auf Sport, dort stand das Programm schon ab dem Vormittag ganz im Zeichen des Wintersports. Besonders gut liefen dabei wieder die Biathlon-Übertragungen: Ab 13:19 Uhr sahen im Schnitt 3,18 Millionen Zuschauer die 12,5 km-Verfolgung der Herren, was für Marktanteile von 26,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 16,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sorgte. Bei der 4x6km Staffel der Damen waren zwei Stunden später sogar 3,91 Millionen Zuschauer dabei. Hier lagen die Marktanteile bei 24,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 17,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. An der 20-Prozent-Marktanteils-Marke kratzten dazwischen auch die Übertragungen vom Riesenslalom und Rodel-Weltcup, vor der Bundesliga überzeugte auch die Übertragung vom Skispringen mit 3,82 Millionen Zuschauern und 18,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Am Vorabend übertrug unterdessen RTL das Formel 1-Qualifying aus Bahrain. Gegen den Fußball war man aber erwartungsgemäß chancenlos: 1,95 Millionen Zuschauer sahen hier insgesamt im Schnitt zu, die Marktanteile lagen bei 8,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei ProSieben Maxx lief ebenfalls schon ab dem Vorabend College Football. Die Marktanteile bewegten sich hier bei unspektakulären 1,2 bis 1,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, bis zu 160.000 Zuschauer wurden gezählt. Die Wrestling-Show "SmackDown" konnte später am Abend mit 1,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugen.