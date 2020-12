Nach dem Seuchenjahr 2020 steht offensichtlich weniger Menschen als in der Vergangenheit der Sinn nach einem Rückblick auf die letzten Monate. Der RTL-Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen" ist am Sonntag jedenfalls auf neue Tiefstwerte gefallen. So sahen nur 1,14 Millionen Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren dabei zu, wie Günther Jauch auf das Jahr zurückblickte. Der Marktanteil lag bei 14,1 Prozent - schlechter lief es für das Format noch nie.

Und auch insgesamt ließ der Jauch-Rückblick Federn: 3,30 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten zwar für gute 12,2 Prozent Marktanteil, es ist aber eben auch die niedrigste Reichweite, die "Menschen, Bilder, Emotionen" jemals eingefahren hat. Vor einem Jahr sahen noch rund 650.000 Menschen mehr zu, vor 2016 lag man sogar kontinuierlich bei mehr als vier Millionen Zuschauern. Highlight waren 8,39 Millionen Zuschauer im Jahr 2011.

Die Konkurrenz am Sonntagabend war aber auch einmal mehr richtig stark. So musste sich der RTL-Jahresrückblick nicht nur meilenweit dem "Tatort" im Ersten geschlagen geben, auch ProSieben landete in der Zielgruppe weiter vorn. So sahen sich dort 1,54 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren den Film "Black Panther" an, das entsprach starken 16,1 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten 2,84 Millionen Zuschauer ein. "The First Avenger: Civil War" hielt sich im Anschluss bei ebenfalls sehr guten 13,6 Prozent. Und auch sonst war ProSieben an seinem Marvel Day stark unterwegs: Zwischen 10 und 1:50 Uhr lag man bei kontinuierlich zweistelligen Marktanteilen.

Bei diesem starken Gegenprogramm hatte schließlich auch "The Voice of Germany" in Sat.1 Probleme, das am Sonntag die Sing-Offs beendete. Mit 1,93 Millionen Zuschauern fiel die Castingshow erstmals in ihrer Geschichte unter die 2-Millionen-Marke. Und auch die 10,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen entsprechen einem Allzeit-Tief. 980.000 Zuschauer aus der Zielgruppe sahen sich die Musikshow an. "Das große Backen" erreichte am Vorabend 10,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, aber der Tagesmarktanteil von Sat.1 blieb dennoch bei müden 7,6 Prozent hängen. So lag man am Vormittag und zur Mittagszeit weit unter Senderschnitt und auch in der Nacht zu Montag lief es nicht optimal, eine Folge der "Rabenmütter" kam hier auf kaum noch messbare 0,1 Prozent Marktanteil (!) beim jungen Publikum.