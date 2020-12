Mit dem "Frühstücksfernsehen" fährt Sat.1 seit Jahren gute Quoten ein und oft ist die Sendung am Vormittag der einzige Quoten-Lichtblick im Programm des Senders. Auch an diesem Montag waren in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wieder richtig starke 17,3 Prozent Marktanteil drin, seit Jahresbeginn kommt das Format bislang auf mehr als 15 Prozent. 580.000 Menschen sahen am Montag im Schnitt zu.

Seit Mitte November zeigt man ab 10 Uhr noch "Frühstücksfernsehen hautnah" und verlängerte das erfolgreiche Format damit einfach um eine Stunde. An die Quoten des Originals kam diese Sendung zwar nicht heran, sie lag aber recht deutlich über dem Senderschnitt und deshalb läuft die "Frühstücksfernsehen"-Verlängerung seit Montag eine weitere Stunde länger und geht bis 12 Uhr. Das hat auch den Vormittags-Quoten von Sat.1 geholfen, der Marktanteil der Sendung lag bei 9,7 Prozent und damit sehr deutlich über dem Senderschnitt. 400.000 Menschen schalteten bei der Vormittags-Ausgabe des "Frühstücksfernsehens" ein. RTL konnte da nicht mithalten: "Guten Morgen Deutschland" kam ab 6 Uhr auf durchschnittlich 320.000 Zuschauer, in der Zielgruppe entsprach das 10,6 Prozent. Damit lag das Format zum Wochenstart sogar leicht über dem bisherigen Jahresschnitt. Mit den Soap-Wiederholungen fiel RTL im Anschluss aber in den einstelligen Bereich, teilweise waren nur 4,9 Prozent Marktanteil drin. Und auch der "Blaulicht-Report" blieb danach unter der Marke von 10 Prozent Marktanteil hängen. Erst "Punkt 12" steigerte sich auf sehr gute 16,5 Prozent. Zufrieden sein kann man im ZDF mit "Volle Kanne", das am Montag auf 820.000 Zuschauer und 15,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kam. "Live nach Neun" erreichte zur gleichen Zeit im Ersten lediglich 8,0 Prozent, hier sahen 410.000 Menschen zu. Und während eine Wiederholung von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" im Anschluss auf 5,9 Prozent fiel, erreichte "Notruf Hafenkante" im ZDF noch 15,0 Prozent.