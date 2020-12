Das RTL-Kuppelformat "Bauer sucht Frau" ist weiter sehr erfolgreich unterwegs, am Montag sahen sich 5,17 Millionen Menschen die neueste Ausgabe an. Schon beim Gesamtpublikum erreichte der Sender damit starke 16,4 Prozent Marktanteil, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lief es mit 19,0 Prozent sogar noch ein wenig besser. Das Format mit Inka Bause bleibt für RTL damit eine ganz wichtige Quotenstütze.

Während "Bauer sucht Frau" beim jungen Publikum den Tagessieg einfahren konnte, musste man insgesamt dem ZDF-Krimi "Der Kommissar und die Wut" den Vortritt lassen. Den sahen sich sogar 6,02 Millionen Menschen an, das entsprach 18,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 7,7 Prozent ebenfalls recht solide. Nachdem das "heute journal" noch mehr als viereinhalb Millionen Zuschauer informierte, kamen "Die purpurnen Flüsse - Das Geheimnis des Blutes" im ZDF noch auf 2,43 Millionen Zuschauer und 13,1 Prozent Marktanteil. Lediglich das junge Publikum schaltete ab, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden schlechte 3,7 Prozent gemessen. Bei RTL holte "Extra" am späten Abend noch sehr gute 16,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und auch "Spiegel TV" lag mit 12,5 Prozent im grünen Bereich. Das Erste erreichte mit der Doku "Polartag - Skandinaviens Wildnis im Sommer" exakt drei Millionen Zuschauer und 9,1 Prozent Marktanteil. "Hart aber fair" kam danach auf 2,54 Millionen Zuschauer und 8,4 Prozent. Das ist auch der Grund, weshalb man mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 10,2 Prozent nicht nur hinter dem ZDF (15,1 Prozent) landete, sondern sich auch RTL knapp geschlagen geben musste. Die Kölner erreichten minimal bessere 10,3 Prozent bei den Zuschauern ab drei Jahren.