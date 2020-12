am 10.12.2020 - 08:49 Uhr

Ernüchternder Auftakt für das neueste ProSieben-Showformat mit dem etwas einfallslosen Titel "Die Show mit dem Sortieren": Die erste von vier geplanten Ausgaben blieb am Mittwoch deutlich unter der Marke von einer Million Zuschauern. Im Schnitt verfolgten gerade mal 830.000 die Premiere der von Jeannine Michaelsen präsentierten Show, das entsprach beim Gesamtpublikum lediglich einem Marktanteil von 2,7 Prozent. Auch bei den Jüngeren tat sich die Sendung überaus schwer und verpasste den Senderschnitt mit einem Marktanteil von nur 6,3 Prozent sehr deutlich. Unterboten wurde das im Anschluss noch von einer Wiederholung von "Galileo Big Pictures", die sogar nur 5,5 Prozent Marktanteil erreichte.

Damit sortierte sich ProSieben am Mittwochabend auf Höhe der zweiten Sender-Liga ein, noch knapp hinter RTLzwei. Dort mussten "Die Reimanns" im Vergleich zur Vorwoche zwar Federn lassen, lagen mit Marktanteilen von 6,5 und 6,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen aber trotzdem noch im grünen Bereich. Die Gesamt-Reichweite lag sogar deutlich höher als bei der ProSieben-Show, hier schalteten ab 20:15 Uhr zunächst im Schnitt 1,22 Millionen Zuschauer ein, die zweite Folge sahen dann 1,31 Millionen. Wermutstropfen für RTLzwei: Am späteren Abend ging's rasant bergab: Daniela Katzenberger ließ den Marktanteil zunächst auf 4,1 Prozent sinken, die "Putzteufel im Messie-Chaos" lagen nach 23 Uhr dann gar bei katastrophalen 1,4 Prozent.

Vox hat sich am Mittwochabend ja inzwischen von seinen quotenschwachen Serien getrennt und setzt stattdessen auf James Bond. Besser als mit den Serien lief das zwar, "Man lebt nur zweimal" blieb mit einem Marktanteil von 6,5 Prozent aber gleichwohl auf überschaubarem Niveau. Bei Kabel Eins kam wiederum "Mrs. Doubtfire" auf einen Marktanteil von 6,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,54 Millionen Zuschauer entschieden sich insgesamt für den Bond-Film, das stachelige Kindermädchen lockte eine Million Zuschauer zu Kabel Eins - in Sachen Gesamt-Reichweite lagen also auch diese beiden Filme vor der ProSieben-Show.