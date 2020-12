Statt wie üblich im Sommer zeigte RTL im Corona-Jahr 2020 die mittlerweile siebte Staffel der Kuppelshow "Die Bachelorette" erst im Herbst und somit in einem insgesamt stärkeren Konkurrenz-Umfeld. Das hat den Quoten nicht gut getan: Auch zum Staffelfinale blieb ein größerer Endspurt aus, es war aus Quotensicht damit das bislang schwächste Finale in der Geschichte des Formats. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag zum Abschluss bei 12,5 Prozent, im Vorjahr waren es noch knapp zwei Prozentpunkte mehr gewesen, 2017 hatte das "Bachelorette"-Finale beim Allzeit-Bestwert sogar noch etwa sechs Prozentpunkte mehr erzielen können.

Immerhin: Die Gesamt-Reichweite stieg zum Abschluss mit 1,97 Millionen Zuschauern noch auf einen neuen Staffel-Bestwert, auch in dieser Hinsicht blieb die "Bachelorette" aber hinter den Vorjahreswerten zurück. Im Vergleich zum Vorjahr waren rund eine viertel Million Zuschauer weniger dabei. Auch die Bilanz der gesamten Staffel fiel ähnlich aus: Mit im Schnitt gut 1,8 Millionen Zuschauern wurde der Vorjahreswert um fast eine viertel Million verpasst, noch nie in der Geschichte des Formats sahen so wenige Zuschauer im linearen Fernsehen zu. Auch der durchschnittliche Zielgruppen-Marktanteil blieb mit knapp unter 13 Prozent mehr als zwei Prozentpunkte unter Wert der Vorjahresstaffel - gleichwohl aber weiterhin ein gutes Stück über dem RTL-Schnitt.

Das "Bachelorette"-Finale sortierte sich damit bei den jüngeren Zuschauern übrigens noch knapp hinter "Aktenzeichen XY... ungelöst" ein, das im ZDF 13,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Trotzdem lief die in dieser Altersgruppe meistgesehene 20:15-Uhr-Sendung bei RTL. Dort hatte der Sender nämlich ein weiteres 15-minütiges Corona-Special eingeschoben und konnte damit sehr gute 16,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen. Insgesamt waren 3,08 Millionen Zuschauer dabei.

Ernüchterung dürfte unterdessen bei Sat.1 herrschen: Hochzeit auf den ersten Blick" kam in dieser Woche nicht über 7,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus und markierte damit ein neues Staffel-Tief. 1,48 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, 300.000 weniger als noch eine Woche zuvor. Immerhin funktionierte die Übergabe zu "Hochzeit auf den ersten Blick - Spezial" im Anschluss gut. Der Marktanteil zog spät am Abend nochmal leicht auf 8,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an. Bei RTL kam "Stern TV" im Anschluss an die "Bachelorette" diesmal auf einen Marktanteil von 11,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe.