"Das Geheimnis des Totenwaldes" hat für die ARD nicht nur in der Mediathek gut funktioniert, sondern auch im linearen Fernsehen. Von den über sechseinhalb Millionen Zuschauern, die am Mittwoch vergangener Woche den ersten der drei Teile gesehen hatten, waren in dieser Woche immerhin noch 5,3 Millionen übrig - nur minimal weniger als am Samstag den zweiten Teil verfolgt hatten. Damit sicherte sich Das Erste den Primetime-Sieg am Mittwoch, nur die "Tagesschau" hatte mit 6,92 Millionen Zuschauern allein im Ersten noch mehr Zuschauer.

Der Marktanteil für "Das Geheimnis des Totenwaldes" belief sich auf 16,2 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,8 Prozent erreicht. Hier war im Vergleich zu den über 10 Prozent in der Vorwoche ein etwas deutlicherer Rückgang festzustellen - gut möglich aber, dass aus der jüngeren Altersgruppe noch mehr für die weiteren Folgen in die Mediathek gewechselt sind.

"Das Geheimnis des Totenwaldes" verhinderte den sonst üblichen Primetime-Sieg von "Aktenzeichen XY... unglöst", mit 5,05 Millionen Zuschauern kann man aber auch beim ZDF vollauf zufrieden sein. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 15,5 Prozent. Besonders bemerkenswert war einmal mehr die starke Performance des Klassikers bei den jüngeren Zuschauern: In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 13,6 Prozent. Das ZDF erreichte damit mehr jüngere Zuschauer als RTL mit dem "Bachelorette"-Finale.

Nochmal zurück zum Ersten: Dort lief am Vorabend erstmals seit fast einem Jahr wieder eine neue Folge von "Hubert ohne Staller". Noch reichte es aber nicht für eine Rückkehr zu zweistelligen Marktanteilen: Mit Marktanteilen von 9,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Serie etwas unter dem Schnitt der letzten Staffeln, insgesamt sahen 2,62 Millionen Zuschauer zu. Da zuletzt viele Wochen lang Wiederholungen zu sehen waren, muss sich aber womöglich auch erstmal wieder rumsprechen, dass nun neue Folgen zu sehen sind. Der Vorlauf war wie immer gut: "Wer weiß denn sowas" kam mit 3,47 Millionen Zuschauern auf Marktanteile von 15,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.