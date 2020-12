Bei RTL werden die Sondersendungen zur Corona-Lage um 20:15 Uhr langsam zur Dauereinrichtung: Am Donnerstag lief schon den dritten Tag in Folge ein "RTL aktuell Spezial" zur besten Sendezeit - und angesichts der weiter steigenden Quoten dürfte es nicht das letzte gewesen sein. Mit 1,61 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern war die Sendung am Donnerstag in dieser Altersgruppe sogar die meistgesehene Sendung des ganzen Tages. Der Marktanteil lag bei hervorragenden 18,7 Prozent, nochmal über zwei Prozentpunkte mehr als noch am Tag zuvor. Auch die Gesamt-Reichweite fiel nochmal um 200.000 Zuschauer höher aus als am Mittwoch und lag nun bei 3,28 Millionen.

Dem "Supertalent" half diese starke Vorlage im Anschluss nicht. RTL zeigt die Show ab sofort zusätzlich auch donnerstags, weil der Start Corona-bedingt erst später im Jahr stattfinden konnte. Nachdem Bohlen und Co. sich zuletzt aber schon samstags immer schwerer taten, gab's nun auch am Donnerstag aus Quotensicht eine Enttäuschung. 2,32 Millionen Zuschauer sahen insgesamt im Schnitt die Sendung - so wenige Zuschauer hatte das "Supertalent" noch nie in seiner Geschichte. Der bisherige Tiefstwert, der am vergangenen Samstag aufgestellt worden war, wurde nochmal um 380.000 unterboten. Immerhin: Bei den 14- bis 49-Jährigen ging's nicht weiter bergab, der Marktanteil fiel hier mit 12,6 Prozent wieder etwas besser aus - doch für ein Format, das im vergangenen Jahr im Schnitt noch über 18 Prozent, in seinen besten Zeiten teils über 40 Prozent erreichte, ist das natürlich ebenfalls eine Enttäuschung, auch wenn RTL damit die Marktführung beim jüngeren Publikum am Donnerstagabend behaupten konnte. Das im Anschluss ausgestrahlte "Absolut Bruce Darnell" fiel mit 10,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar unter den RTL-Senderschnitt.

Show-Probleme hatte auch ProSieben: "Teddy gönnt dir" musste nach dem ohnehin schon enttäuschenden Auftakt in der vergangenen Woche weiter Federn lassen und kam nun nur noch auf 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - das ist nicht gerade ein Empfehlungsschreiben für eine weitere Staffel. Insgesamt wurde die Millionen-Marke deutlich verfehlt, nur 880.000 Zuschauer sahen im Schnitt zu. "red." ließ den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen im Anschluss noch auf 6,4 Prozent sinken, mehr als 560.000 Zuschauer konnte das Magazin nicht mehr vor dem Fernseher halten. Keine schlechte Figur machte im Vergleich dazu Sat.1, das mit dem Film "Abgang mit Stil" immerhin 9,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte. 1,57 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Damit lag Sat.1 im Filmduell bei den jüngeren Zuschauern vor Vox, wo "Cinderella" mit 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber ebenfalls im grünen Bereich lag. Die Gesamt-Reichweite fiel mit 1,61 Millionen Zuschauern übrigens sogar minimal höher aus als bei Sat.1.