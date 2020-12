Die bevorstehende Corona-Lockdown hat am Freitag nicht nur für ein großes Interesse an den Nachrichtensendungen, sondern auch am satirischen Umgang mit der aktuellen Situation gesorgt Die meistgesehene Sendung des Tages war bei den 14- bis 49-Jährigen nämlich die "heute-show": 1,64 Millionen junge Zuschauer trieben den Marktanteil der ZDF-Comedy mit Oliver Welke auf hervorragende 22,4 Prozent und damit auf den besten Wert des laufenden Jahres. Nur einmal verzeichnete die "heute-show" einen noch höheren Marktanteil - vor mehr als sechs Jahren im Anschluss an eine Fußball-Übertragung.

Insgesamt gewann die "heute-show" - im Vergleich zu den vorläufig gewichteten Zahlen der Vorwoche - eine halbe Million Zuschauer hinzu, sodass im Schnitt 5,26 Millionen Zuschauer dabei waren. Der Marktanteil belief sich hier auf hervorragende 20,6 Prozent. Der Allzeit-Rekord vom Frühjahr war damit nicht weit entfernt. Das anschließende "ZDF Magazin Royale" schaffte sogar einen neuen Bestwert und hielt danach noch 2,61 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für Jan Böhmermann mit 18,3 Prozent Marktanteil einmal mehr blendend.

Und auch beim Gesamtpublikum ging der Tagessieg an das ZDF: "Die Chefin" unterstrich mit 6,27 Millionen Zuschauernn ihre starke Form der vergangenen Wochen und trieb den Marktanteil auf 19,4 Prozent. Die Serie ließ damit nicht nur das "ARD extra" hinter sich, sondern auch die Komödie "Der Alte und die Nervensäge", die mit 4,85 Millionen Zuschauern aber ebenfalls punktete. Auch beim jungen Publikum lief es für den Spielfilm mit 9,8 Prozent Marktanteil richtig gut, während "Die Chefin" hier auf 8,3 Prozent kam.

Im weiteren Verlauf des Abends steigerte sich "SOKO Leipzig" gar auf 10,2 Prozent beim jungen Publikum und damit auf den besten Wert seit fast vier Jahren. Für das "heute-journal" waren sogar hervorragende 13,2 Prozent drin. Insgesamt zählte die Krimiserie 5,59 Millionen Zuschauer, ehe das Nachrichtenmagazin von 4,44 Millionen gesehen wurde. Die nahezu parallel ausgestrahlten "Tagesthemen" im Ersten kamen auf 3,27 Millionen Zuschauer.