Nach 35 Jahren sprach Jan Hofer am Montagabend zum letzten Mal die Nachrichten in der "Tagesschau" und verabschiedete sich am Ende der Sendung mit emotionalen Worten vom Publikum. Diese bekamen allerdings nicht alle Zuschauer mit, weil sich WDR und BR dazu entschieden, noch vor der Verabschiedung ins eigene Programm zurückzuschalten - alles in allem verlief Hofers letzte "Tagesschau" aber sehr erfolgreich. 14,7 Millionen Zuschauer sahen die ARD-Nachrichten über alle Kanäle hinweg und machten sie zur mit Abstand meistgesehenen Sendung des Tages.

Alleine im Ersten schalteten um 20:00 Uhr noch einmal 7,48 Millionen Zuschauer ein, um die "Tagesschau" zu sehen - mehr waren es an einem Montagabend zuletzt Mitte April. Der Marktanteil lag bei starken 22,8 Prozent und fiel beim jungen Publikum sogar noch höher aus. Dort trieben 2,19 Millionen 14- bis 49-Jährige den Wert auf starke 24,2 Prozent, was ebenfalls für den Tagessieg reichte. Andere Nachrichtensendungen konnten da nicht mithalten, auch wenn die "heute"-Sendung mit 4,64 Millionen Zuschauern oder "RTL aktuell" mit 21,0 Prozent in der Zielgruppe ebenfalls erfolgreich waren.

Das anschließende "ARD extra" überzeugte schließlich noch mit 15,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum und hielt insgesamt 4,74 Millionen Zuschauer im Ersten vor dem Fernseher. Geringer war das Interesse danach an der Doku "Polarnacht: Skandinaviens Wildnis im Winter", die von 3,59 Millionen Zuschauern gesehen wurde und 10,8 Prozent Marktanteil schaffte. "Hart aber fair" kam im weiteren Verlauf auf 3,49 Millionen Zuschauer, ehe die "Tagesthemen" mit 2,90 Millionen Zuschauern auf 13,7 Prozent Marktanteil kamen. Bemerkenswert: Bei den 14- bis 49-Jährigen war mit 10,6 Prozent ebenfalls ein zweistelliger Wert drin.

Und auch später am Abend trafen zwei Dokumentationen noch das Interesse des jungen Publikums: Sowohl "Rechts und Radikal" als auch "Stramm rechts im Parlament" waren mit Marktanteilen von 9,4 und 10,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gefragter als beim Gesamtpublikum. Das Erste lag damit am späten Abend unter anderem noch vor ProSieben und Sat.1.