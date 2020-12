Das erfolgreichste Primetime-Format am Dienstagabend in der werberelevanten Zielgruppe lief erneut bei RTL. Der "König der Kindsköpfe" erreichte 960.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Chris Tall, Oliver Pocher und Mario Barth bescherten dem Sender damit 14,1 Prozent Marktanteil. Das ist exakt der Wert, den das Format auch vor einer Woche nach der vorläufigen Gewichtung der Quoten erzielte. 1,70 Millionen Menschen sahen sich die dritte Ausgabe insgesamt an - in der kommenden Woche steht das Finale an und der König der Kindsköpfe wird gekrönt.

Noch deutlich mehr Zuschauer als die Unterhaltungsshow hatte bei RTL ab 20:15 Uhr aber das eingeschobene "RTL Aktuell Spezial". Hier informierten sich 2,71 Millionen Menschen über den aktuellen Stand in Sachen Coronavirus, 1,41 Millionen davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Aufgrund der unterschiedlichen Länge der Sendungen ist das natürlich nicht eins zu eins mit der Show im Anschluss zu vergleichen. Aber auch die Marktanteile waren höher: Das News-Special holte 17,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Während das erfolgreichste Format nach 20:15 Uhr bei RTL lief, hatte insgesamt Das Erste die Nase vorn. "In aller Freundschaft" erreichte 4,34 Millionen Zuschauer und 13,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. "Falk" lag zuvor bei 3,68 Millionen und 11,6 Prozent. Noch deutlich mehr Zuschauer als die ARD-Serien erreichte jedoch die ZDF-Vorabendserie "Die Rosenheim-Cops", die es auf 4,63 Millionen Zuschauer und 15,6 Prozent Marktanteil brachte. Zur besten Sendezeit lag "ZDFzeit" dann immerhin bei 3,04 Millionen Zuschauern - das ist mehr, als die Reihe sonst erreicht. Mit 9,6 Prozent Marktanteil waren dennoch keine zweistelligen Werte drin. Meistgesehene Sendung des Tages bei Jung und Alt war die "Tagesschau", die es auf 5,41 Millionen Gesamtzuschauer brachte. 1,42 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt.

ProSieben und Sat.1 mussten derweil am Dienstag kleinere Brötchen backen. Bei ProSieben blieb "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" bei nur 8,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen, 1,56 Millionen Menschen sahen zu. Sat.1 musste sich mit nur 6,3 Prozent beim Film "SMS für Dich" begnügen, hier lag die Reichweite bei 1,39 Millionen.