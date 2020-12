Seit vielen Jahren schon begleitet Vox Auswanderer bei ihren Abenteuern und schon oft genug sind durch dieses Format mehr oder weniger große Karrieren ins Rollen gekommen. Nun hat der Sender auf die letzten 15 Jahre zurückgeblickt - die Massen konnte man damit aber nicht anziehen. 1,04 Millionen Menschen schalteten insgesamt ein, 470.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Beim jungen Publikum erreichte das Best-Of dann auch nur überschaubare 6,4 Prozent Marktanteil.

Der Rückblick lag damit unter dem Senderschnitt von Vox, schlug sich aber immer noch besser als "Prominent", das im Anschluss auf ganz schlechte 4,6 Prozent fiel. Und auch in der Daytime hatte Vox hier und da Probleme: "Die schönste Braut" etwa blieb ab 16 Uhr bei nur 5,6 Prozent hängen, obwohl "Shopping Queen" zuvor mit 8,1 Prozent eigentlich recht gut lief. Und während "Zwischen Tüll und Tränen" nach der Braut-Show ebenfalls gute 7,6 Prozent holte, blieben "First Dates" und "Das perfekte Dinner" bei 6,4 und 6,3 Prozent hängen. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,4 Prozent kann man bei Vox jedenfalls nicht zufrieden sein, auch wenn man nur knapp hinter Sat.1 (6,5 Prozent) lag. Recht gut verlief der Dienstag für Kabel Eins, das sich über 5,6 Prozent freuen konnte. Möglich wurde das auch durch die guten Werte am Abend: Den Film "Bodyguard" ließen sich 1,21 Millionen Menschen nicht entgehen, das entsprach 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Stadt der Engel" steigerte sich danach noch auf 6,7 Prozent. Bei RTLzwei kam "Hartz und herzlich" zunächst auf gute 6,3 Prozent Marktanteil, "Hier und Jetzt" tat sich danach mit 3,7 Prozent aber schon wesentlich schwerer.