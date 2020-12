Achtung, Verwechslungsgefahr! RTLzwei hat am Mittwochabend eine neue Ausgabe seiner Dokureihe "Zwei Familien - Zwei Welten" ausgestrahlt. Die hat aber nichts zu tun mit "3 Familien - 3 Chancen!", das der Sender ebenfalls in diesen Wochen zeigt. Vielleicht ist die Austauschbarkeit der Titel auch ein Grund dafür, weshalb sich das erstgenannte Format nun mit ziemlich schwachen Quoten zurückgemeldet hat.

Nur 650.000 schalteten bei der Rückkehr des Formats ein, 380.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei enttäuschenden 4,1 Prozent. In der Sendung treffen sich arme und reiche Familien über einen längeren Zeitraum hinweg, lernen sich kennen und sollen so ein besseres Verständnis voneinander gewinnen. Die Premiere des Formats lief 2018 bei RTL und holte 12,7 Prozent, es folgte der Wechsel zu RTLzwei und eine erfolgreiche Ausgabe im Sommer 2019 mit 7,9 Prozent. Davon war man jetzt weit entfernt, auch die Wiederholung der Ausgabe aus 2019 schaffte es am späten Mittwochabend nur auf 4,4 Prozent.

Die Konkurrenz fuhr derweil mit Filmen deutlich besser. Sogar Nitro hatte mit "Die Mumie" mehr Zuschauer und kam auf eine Reichweite von 730.000, der Marktanteil in der Zielgruppe lag hier bei 3,2 Prozent. Und auch mit dem anschließenden "Robin Hood - König der Diebe" kann man zufrieden sein, dieser Film brachte es noch auf 2,8 Prozent.

Kabel Eins und Vox setzten beide auf Weihnachtsfilme und fuhren damit gut. So kam Vox mit "Santa Clause - Eine schöne Bescherung" auf 7,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 1,55 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. Bei Kabel Eins erreichte "Das Wunder von Manhattan" sogar 1,79 Millionen Zuschauer, davon waren aber weniger zwischen 14 und 49 Jahren alt. Mit 6,1 Prozent in der Zielgruppe kann man beim Sender aber trotzdem zufrieden sein.