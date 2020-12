Mal keine deutschen Krimis, sondern US-Kinofilme waren am Sonntagabend bei ZDFneo gefragt - und zwar nicht zuletzt beim jungen Publikum. So erreichte der Weihnachts-Klassiker "Tatsächlich... Liebe" um 20:15 Uhr im Schnitt 930.000 Zuschauer. Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil damit bei 2,7 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren sogar 3,3 Prozent drin. aber auch die bis in die Nacht hinein gezeigten Spielfilme "Liebe braucht keine Ferien" und "American Beauty" erwiesen sich mit Werten von jeweils 2,7 Prozent als schöner Erfolg für den Spartensender.

Im Tagesvergleich brachte es ZDFneo nicht zuletzt deshalb auf einen überzeugenden Marktanteil von 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - genauso viel schaffte übrigens auch ZDFinfo, wo übrigens nicht nur Dokus punkteten, sondern auch die "heute-show". Deren Jahresrückblick zählte um 20:15 Uhr auch mit der Wiederholung noch 430.000 Zuschauer.

Die beiden öffentlich-rechtlichen Spartensender waren am Sonntag damit zugleich erfolgreicher als die Männersender DMAX und Nitro, die es auf einen Tagesmarktanteil von jeweils 1,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe brachten. Bei Nitro funktionierten vor allem die US-Krimis gut: So erreichte der Sender bis nach 23 Uhr mit seinen "CSI"-Serien durchweg mehr als 600.000 Zuschauer. Der Marktanteil zog von anfangs unspektakulären 1,4 auf bis zu 4,7 Prozent nach Mitternacht an. Auch DMAX legte vor allem am späten Abend los - bis in die Nacht hinein steigerte sich die Doku-Reihe "Yukon Men" auf mehr als sieben Prozent.

Ungewöhnlich erfolgreich war aber auch Arte unterwegs, das einen hervorragenden Tageswert von 2,1 Prozent beim Gesamtpublikum schaffte - vor allem dank des Erfolgs von "Ben Hur" in der Primetime. Auf 1,35 Millionen Zuschauer sowie 4,5 Prozent Marktanteil brachte es der Klassiker. Nicht ganz so stark, aber ebenfalls erfolgreich war "Ben Hur" zudem beim jungen Publikum, wo gegen starke Film-Konkurrenz noch 1,7 Prozent drin waren.