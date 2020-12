Die Darts-WM sorgt auch in diesem Jahr wieder für sehr gute Quoten bei Sport1. Am Monntagabend kam es sogar erstmals zu einem deutschen Duell, das erwartungsgemäß auf großes Interesse stieß. Über eine halbe Million Zuschauer zählte der Sportsender über den Abend hinweg - im Schnitt waren 530.000 Zuschauer dabei, darunter 260.000 Zuschauer unter 50. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 3,1 Prozent und damit weit über den Normalwerten von Sport1. In der Spitze schalteten nach Angaben des Senders bis zu 990.000 Zuschauer ein.

Größter unter den kleinen Sendern war jedoch ZDFneo, das am Montag auf 2,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam und beim Gesamtpublikum mit 3,9 Prozent sogar einen ganzen Prozentpunkt vor ProSieben lag. Zum Erfolg trug auch bei, dass der Sender tagsüber auf seine Serien-Wiederholungen verzichtete und stattdessen mit "Nicht nachmachen!" bis zu 4,2 Prozent beim jungen Publikum erzielte. In der Primetime wiederum erreichte "Inspector Barnaby" im Schnitt zunächst 1,89 Millionen Zuschauer, ehe eine weitere Folge von 1,59 Millionen gesehen wurde.

Zum Vergleich RTLzwei lockte mit seiner neuen Dokusoap "3 Familien - 3 Chancen" um 20:15 Uhr lediglich 710.000 Zuschauer vor den Fernseher und auch die "Simpsons" waren bei ProSieben mit knapp weniger als einer Million Zuschauern längst nicht so gefragt wie die ZDFneo-Serie. Ebenfalls hinter dem Spartensender landete Kabel Eins, wo man allerdings trotzdem zufrieden sein kann: 1,52 Millionen Zuschauer sahen dort den Klassiker "Stirb langsam: Jetzt erst recht", in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei sehr guten 6,9 Prozent.

Am späten Abend steigerte sich "Tödliche Weihnachten" sogar auf starke 8,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt hielt der Actionthriller durchschnittlich 780.000 Zuschauer vor dem Fernseher. Mit einem Tagesmarktanteil von 6,2 Prozent landete Kabel Eins dank der starken Primetime letztlich nur knapp hinter Sat.1 und Vox, die am Montag auf 6,4 beziehungsweise 6,3 Prozent in der Zielgruppe kamen.