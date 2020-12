am 24.12.2020 - 09:13 Uhr

Für gewöhnlich ist Live-Fußball eine sichere Bank für die Fernsehsender, doch das DFB-Pokalspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg hat dem Ersten am Mittwochabend ziemlich mäßige Quoten beschert. Mit nur 3,51 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 11,2 Prozent musste sich die Übertragung deutlich hinter dem ZDF einsortieren, wo ein Weihnachtsfilm der "Frühling"-Reihe von 4,75 Millionen Zuschauern gesehen wurde und den Marktanteil auf 14,6 Prozent trieb. Das ist auch deshalb erstaunlich, weil es sich dabei nur um eine Wiederholung handelte. Zum Vergleich: Die Erstausstrahlung hatte es vor einem Jahr nur auf 4,04 Millionen Zuschauer gebracht.

Mit einem "ARD extra" zur Corona-Lage hatte sich Das Erste zu Beginn des Abends noch auf Augenhöhe mit den Mainzern bewegt: 4,74 Millionen Zuschauer sahen die Sondersendung, die auch beim jungen Publikum mit 14,8 Prozent Marktanteil punktete. Das Pokalspiel fiel danach jedoch auch bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich zurück - mehr als ein Marktanteil von 8,7 Prozent war für das baden-württembergische Duell nicht drin. Schon die Begegnung zwischen Duisburg und Dortmund war im September unter der Marke von vier Millionen Zuschauern geblieben.

Für die Zusammenfassung weiterer Pokalspiele blieben nach Abpfiff noch 2,79 Millionen Zuschauer dran, ehe der "Sportschau-Club" mit 1,13 Millionen Zuschauern nicht über 7,4 Prozent hinauskam. Zu sehen gab es den Pokal aber auch bei Sky, wo die Einzelspiele und die Konferenz in der Primetime von weiteren 660.000 Zuschauern gesehen wurden. Hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 3,1 Prozent. Beim späteren Elfmeterschießen zog der Marktanteil auf 3,8 Prozent an. Insgesamt waren nach 23 Uhr noch 530.000 Zuschauer im Pay-TV dabei.

Punkten konnte am Mittwoch nicht nur das ZDF, sondern auch ZDFneo, das sich mit einem Tagesmarktanteil von 4,2 Prozent beim Gesamtpublikum noch vor Kabel Eins, Vox und ProSieben einsortierte und auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 3,2 Prozent stark unterwegs war. Bis zu 2,03 Millionen Zuschauer zählten alleine die drei "Wilsberg"-Wiederholungen am Abend, die auch beim jungen Publikum mit Marktanteilen zwischen 3,4 und 3,9 Prozent überzeugten. Ähnliche Marktanteile waren auch tagsüber für die "Schwarzwaldklinik" drin. Deren Wiederholungen steigerten sich am Vorabend auf mehr als eine halbe Million Zuschauer.