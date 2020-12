Noch einmal eine Schippe drauf gelegt hat Fernsehsender Sat.1 am Heiligen Abend. Seit 2012 zeigt der Kanal, mit einer Ausnahme, am 24. Dezember zur besten Sendezeit den 1990 entstandenen Familienfilm "Kevin – Allein zu Haus“ mit Macauley Culkin in tragender Rolle. In diesem Jahr schauten im Schnitt 2,82 Millionen Menschen ab drei Jahren zu. Für den Film lief es somit so gut wie seit 2017 nicht mehr, damals flimmerte die Arbeit von Regisseur John Hughes allerdings schon am 23. Dezember über die Bildschirme und erreichte damals knapp 3,7 Millionen Menschen.