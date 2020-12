Zwischen 1985 und 1989, also vor über drei Jahrzehnten, wurde sie produziert und noch heute findet sie ihre Fans: "Die Schwarzwaldklinik". ZDFneo nutzte das Weihnachtsfest, um einige der Episoden von damals wieder ins Fernsehen zu bringen. Am ersten Weihnachtsfeiertag liefen nachmittags und am Vorabend gleich sechs Ausgaben. Beginnend um 16 Uhr holte die Serie etwa 250.000 Zuschauer ab drei Jahren und in beiden wichtigen Gruppen eineinhalb Prozent Marktanteil. Doch die Zuschauerschaft wuchs schnell an; bereits die dritte Episode, die um kurz vor halb sechs Uhr startete, kam auf etwa 470.000 Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte sich das Format auf 3,3 Prozent Marktanteil.

Eine knappe Stunde später stiegen die Werte gar auf 4,2 Prozent, um dann ab kurz vor 19 Uhr mit 4,5 Prozent in dieser Altersklasse den Tages-Bestwert zu erreichen. 0,68 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die um 18:50 Uhr gestartete Episode, 40 Minuten später waren zum Abschluss dieses kleinen Serienmarathons sogar 0,76 Millionen Leute dabei.



Auch die Primetime funktionierte bei ZDFneo ziemlich gut; zu sehen gab es hier die beiden "Bridget Jones"-Filme, für die sich durchschnittlich rund 560.000 und 620.000 Menschen ab drei Jahren interessierten. Der digitale Sender sicherte sich somit 1,8 sowie 2,3 Prozent Marktanteil aller Fernsehenden.