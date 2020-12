Es war die letzte Reise von Nick Wilder als Doc Sander auf dem "Traumschiff" – die Figur ging der Liebe wegen von Bord. Den ersten Auftritt als neue Schiffsärztin hatte in der Weihnachtsfolge der beliebten ZDF-Reihe dafür Sina Tkotsch, sie wird sich fortan an als Dr. Julia Brand um das Wohlbefinden der Passagiere kümmern. Die Reise nach Kapstadt, die das Zweite zur besten Sendezeit zeigte, war zudem das vierte Abenteuer mit Kapitän Dr. Parger, erneut gespielt von Florian Silbereisen. Er hatte der langlebigen ZDF-Reihe vor einem Jahr zu einem Zuschaueraufschwung verholfen. Siebeneinhalb Millionen Menschen sahen sein Debüt am zweiten Weihnachtsfeiertag 2019.

Dieses Mal kam die rund 95 Minuten lange Episode auf 6,56 Millionen Zuschauer ab drei Jahren – also knapp eine Million weniger als am 26. Dezember 2019. Mit genau 20 Prozent Marktanteil bei allen Zuschauern war die Produktion für den Mainzer Sender aber dennoch ein klarer Erfolg und auch bei den 14- bis 49-Jährigen stimmten die Werte: 1,48 Millionen Zuschauer und damit einhergehende 16,5 Prozent Marktanteil sorgten für die Pole Position um 20:15 Uhr.



Dass dem "Traumschiff" diesmal Zuschauer fehlten, dürfte nicht zuletzt am "Tatort" im Ersten gelegen haben. Eine Lena-Odenthal-Episode schlug sich parallel nämlich stärker als eine Folge der Das-Erste-Reihe ein Jahr zuvor. Holte der Kult-Krimi am zweiten Weihnachtsfeiertag 2019 nur 5,32 Millionen Zuschauer und 16,3 Prozent Marktanteil, waren es diesmal 6,51 Millionen. Die Quote lag bei 19,8 Prozent. Letztlich trennten "Tatort" und "Traumschiff" also nur 0,05 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Etwas üppiger fiel der Abstand bei den 14- bis 49-Jährigen aus, hier schnappte sich die Krimifolge "Unter Wölfen" 1,20 Millionen Zuschauer, woraus 13,4 Prozent Marktanteil resultierten.

Zurück aber zum Zweiten: Ab 21:50 Uhr ging es auf eine weitere Reise. Bilder von der Ostsee bestimmten die frische "Kreuzfahrt ins Glück"-Folge, die noch 5,38 Millionen Zuschauer bei der Stange hielt. Mit 18,8 Prozent Marktanteil war auch diese Ausstrahlung klar von Erfolg gekrönt. Mit 1,22 Millionen jungen Zuschauern hatte der 90-Minüter ab 21:50 Uhr sogar mehr Fans als der 20:15-Uhr-"Tatort" im Ersten.