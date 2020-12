am 27.12.2020 - 08:57 Uhr

Die großen deutschen Privatsender setzten auch am zweiten Weihnachtsfeiertag im Jahr 2020 auf bekannte Spielfilme. Die für die Sender gute Nachricht vorweg – alle drei 20:15-Uhr-Streifen waren quotentechnisch ein Erfolg. Die meisten jungen Zuschauer sicherte sich derweil eine Wiederholung. Der in Deutschland produzierte Spielfilm "Fack Ju Göhte 3" kam auf 1,20 Millionen klassisch Umworbene und brachte ProSieben somit 13,4 Prozent Marktanteil ein. In dieser Altersklasse lag die Komödie genau gleichauf mit dem im Ersten gezeigten "Tatort". Insgesamt kam der unter anderem mit Elyas M'Barek besetzte Streifen auf im Schnitt 1,74 Millionen Zuschauer.