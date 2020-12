Reality- oder Serienproduktionen mit einigen Folgen am Stück liefen am zweiten Weihnachtsfeiertag bei diversen kleineren Sendern. So versuchte Sat.1 Gold beispielsweise seine Zuschauer zwischen 16 Uhr und Mitternacht mit gleich acht Folgen der einst in Wien produzierten Serie "Kommissar Rex" zu unterhalten. Zu sehen waren ganz frühe Episoden des Formats, in denen Tobias Moretti als Kommissar Richie Moser die Titelfigur war. Der ganz große Quotenerfolg blieb derweil aus. Die ab 17:45 Uhr gezeigte Episode erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen 2,2 Prozent Marktanteil, ab 18:35 Uhr sank der Marktanteil auf 1,6 Prozent. Das waren die besseren Werte, die ab 21:10 Uhr gesendete Folge musste sich mit nur 0,6 Prozent begnügen, kurz zuvor zum Primetimestart wurden leicht bessere 0,7 Prozent ermittelt. 0,28 Millionen Menschen sahen die 20:15-Uhr-Folge – am Vorabend waren klar höhere Reichweiten drin. 0,60 Millionen Menschen interessierten sich etwa für die Episode, die um 19:20 Uhr startete.

In Sachen Tagesmarktanteil machte derweil keiner der Sender ganz große Sprünge, wohl auch, weil die prägenden Ausreißer fehlten. Sat.1 Gold schnappte sich im Schnitt 1,6 Prozent insgesamt und 1,3 Prozent bei den Jungen, ProSieben Maxx holte 1,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, Nitro kam auf 1,4 Prozent in dieser Altersklasse.