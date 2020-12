Für gewöhnlich gehört der Nachmittag zu den Sorgenkindern von RTLzwei. An diesem Montag war das allerdings anders - was daran liegt, dass sich der Sender dazu entschieden hat, zwischen den Jahren im Tagesprogramm auf eine Sonderprogrammierung zu setzen. Nachdem schon "Die Reimanns" bis in den Nachmittag hinein über Stunden hinweg den Marktanteil auf mehr als sechs Prozent trieben, punktete ab 15:50 Uhr auch der Spielfilm-Klassiker "Zurück in die Zukunft".

680.000 Zuschauer sahen die Wiederholung insgesamt - weit mehr als RTLzwei für gewöhnlich mit seinem Dokusoap-Programm um diese Zeit einfährt. In der Zielgruppe bewegte sich der Marktanteil mit 6,8 Prozent ebenfalls klar im grünen Bereich. Die Fortsetzung "Zurück in die Zukunft II" tat sich danach mit 5,3 Prozent etwas schwerer, doch der dritte Teil der Reihe lief dafür um 20:15 Uhr mit 7,2 Prozennt umso besser. Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt im Schnitt 1,20 Millionen Zuschauer dabei.

Das heimatlos gewordene Dokusoap-Publikum sammelte derweil Vox in der Primetime ein, wo sich "Goodbye Deutschland" mit 1,62 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 8,1 Prozent in der Zielgruppe ein ganzes Stück besser schlug als zuletzt. Sat.1 hatte derweil ebenso wie RTLzwei mit einem Spielfilm Erfolg und erreichte dank "Wir kaufen einen Zoo" überzeugende 9,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bei insgesamt 2,06 Millionen Zuschauern.

Kabel Eins konnte mit seinem Filmen am Montag dagegen nur wenig reißen: "Rush Hour" und "Das Phantom-Kommando" schafften abends nur Werte von 4,2 und 3,9 Prozent - und tagsüber blieben schon die Klassiker "Zwei Asse trumpfen auf" und "Zwei sind nicht zu bremsen" mit Marktanteilen von 2,3 und 3,0 Prozent im roten Bereich. Unspektakulär war abends auch die Performance von ProSieben, wo die "Simpsons" mit 8,7 Prozent in den Abend starteten. "The Big Bang Theory" fiel danach zeitweise auf 5,9 Prozent zurück, das Musik-Special von "Late Night Berlin" versagte später gar mit 4,4 Prozent.